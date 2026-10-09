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Juanfran Funes: “Estos son partidos que cambian inercias”

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Málaga, 9 oct (EFE).- El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, expresó que el empate en el descuento ante el Espanyol en La Rosaleda (1-1) puede “cambiar la inercia” de su equipo, y cree que si son capaces de “jugar como en la segunda mitad en más partidos, van a llegar muchas más alegrías”.

“Estos son partidos que cambian inercias, seguramente nos dará un empujón fuerte”, vaticina el técnico malaguista, que apuntó en rueda de prensa que sus jugadores “hicieron merecimiento para que el gol hubiese llegado antes”.

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“A poco que tengamos determinación en los últimos metros, van a llegar los goles. Poco se le puede reprochar al equipo, los niños lo han dejado todo. Si este equipo es capaz de jugar como en la segunda mitad en más partidos, van a llegar muchas más alegrías”, analizó.

“El Málaga de la segunda mitad ha sido muy superior al Espanyol”, insistió Funes, que piensa que habrá “pocos” partidos donde “te puedas imponer con claridad y los errores te penalizan muchísimo en esta categoría”.

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“Honestamente, veo al equipo competir en la segunda mitad y en ningún momento nos sentimos inferiores, que no fue capaz de dominarnos. No sentimos la impotencia que pudimos sentir contra el Villarreal”, recalcó, aunque reconoció que el Espanyol “Pudo marcar más de un gol en la primera”.

Respecto a la afición, estuvo “espectacular y ha sido un condicionante para obtener este punto”, por lo que “los vamos a necesitar y tenemos que dar todo y más porque están entregados a nosotros”. EFE

afl/fp

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