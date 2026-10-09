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Iraola pierde a Isak y Gakpo para el partido contra el Manchester City

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Londres, 9 oct (EFE).- Andoni Iraola, técnico del Liverpool, no podrá contar con Alexander Isak y Cody Gakpo para el partido de este domingo contra el Manchester City, el primero de los 'Sky Blues' una vez conocido el veredicto de culpabilidad en el caso de las irregularidades financieras.

Isak, con una lesión muscular en el muslo, y Gakpo, con un problema en el tobillo, volvieron lesionados a Liverpool del parón por fútbol de selecciones.

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"No van a jugar. No están listos", confirmó el técnico vasco este viernes en rueda de prensa. "Como entrenador, siempre estás esperando que el doctor no te llame con malas noticias, pero hemos tenido suerte con ellos. Cody (Gakpo) tiene una lesión en el tobillo. Ya ha tenido otras en su carrera y es una cuestión de que maneje el dolor. Le hicieron una entrada fea. Alex tiene un problema muscular. Ninguno de ellos estará mucho tiempo fuera".

La buena noticia para Iraola es que Jeremy Jacquet, que se perdió el partido entre Francia y Bélgica está listo para jugar y que Federico Chiesa, que aún no ha jugado esta temporada, ha vuelto a los entrenamientos. EFE

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