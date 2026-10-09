Heridas leves 3 personas al caer una farola durante un acto con Luis de la Fuente

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Valencia, 9 oct (EFE).- Tres personas resultaron heridas leves al caer sobre ellas una farola durante la visita del seleccionador español, Luís de la Fuente, acompañado del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, a un mural dedicado a la selección en el barrio de Monteolivet de Valencia.

Una vez finalizado el acto y mientras el seleccionador firmaba autógrafos y se hacía fotos con los aficionados, se oyó un fuerte ruido que provocó la farola, en la que se había apoyado una señora, según relataron algunos vecinos, y que se partió por la mitad, golpeando a un hombre en la cabeza y a dos chicas, a una de ellas bajo la nuca.

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La Policía presente en el acto asistió a los heridos y llamó a una ambulancia, que acudió rápidamente. EFE