Galbiati: Los jugadores con experiencia tienen que mostrar el camino

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Vitoria, 9 oct (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, demandó tras la derrota de su equipo ante Besiktas, “que los jugadores con experiencia muestren el camino y hagan más en defensa”.

El italiano consideró en rueda de prensa que sus jugadores permitieron a los turcos que hicieran un partido sólido.

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“Hemos empezado lentos, hemos vuelto al partido pero en el segundo tiempo hemos vuelto a empezar suave y al final hemos cometido errores de inexpertos”, lamentó.

Remarcó que tiraron 29 tiros libres en la primera mitad porque jugaron bien y no porque los forzaron, pero explicó que con un 15 % de tiro de tres puntos “es imposible ganar”.

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Consideró que sus manejadores botaron demasiado el balón e incidió en varias ocasiones que cometieron errores tontos y que no cumplieron con las reglas defensivas que marcó para contener a algunos rivales.

“Tenemos inexpertos y necesitan tiempo”, apuntó Galbiati, que por el contrario explicó que “la diferencia es demasiada” y podían “haber ganado con una mejor selección de tiro y menos pérdidas tontas de balón”.

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“Tenemos muchas cosas que aprender”, zanjó. EFE

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