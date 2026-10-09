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El PSOE analiza candidaturas conjuntas con otros partidos de izquierda para el Senado

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(Actualiza la información NA5257 para precisar que las candidaturas conjuntas se circunscribirían al Senado)

Madrid, 9 oct (EFE).- El PSOE ha admitido este viernes que está analizando todas las alternativas y escenarios posibles para ganar tanto en el Congreso como en el Senado el 29N y estudia la posibilidad de concurrir junto a otras fuerzas de izquierda a la Cámara Alta, para evitar que la controle de nuevo el PP.

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Fuentes de Ferraz han indicado a EFE que el partido analiza todas las alternativas para las elecciones a ambas cámaras, después de que El País haya publicado que el PSOE estudia concurrir al Senado junto a otras formaciones y que aguarda a la recomposición del espacio del Frente Amplio para iniciar los contactos formales.

Las fuentes del PSOE recuerdan que el uso "espurio" que el PP ha hecho del Senado en los últimos tres años es uno de los motivos que les impulsa a analizar todas las opciones, para impedir que continúen con una mayoría absoluta.

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Su objetivo, recalcan, es conseguir una mayoría de izquierdas tanto en el Congreso como en el Senado.

El viernes 16 de octubre es el último día para que los partidos que vayan en coalición a las elecciones lo comuniquen y el sábado 17 el Comité Federal del PSOE se reunirá en Madrid para ratificar sus listas para el 29N y al secretario general socialista, Pedro Sánchez, como su candidato a la Presidencia.

El pasado martes fue presentada una plataforma llamada 'Senadoras senadores por la Democracia', con miles de firmantes, que presiona a los partidos de izquierda para que hagan listas conjuntas al Senado, a la que ya se ha adherido la Fundación Pedro Zerolo, próxima al PSOE.

Preguntado al respecto en rueda de prensa el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que "hace mucho tiempo que no hay diferencias entre la izquierda y la extrema izquierda" y que no le "extraña" que el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, "se sienta cómodo" en listas conjuntas, "dado su escoramiento a la extrema izquierda".

"Hace mucho que el PSOE renunció al centro político en España, por eso se va ampliando el espacio político del PP", ha opinado Tellado, que ha añadido que "Sánchez ha radicalizado al PSOE y que "el PSOE se ha 'podemizado'".

Por ello, "si eso prospera", ha dicho en referencia a las papeletas conjuntas del PSOE y otros partidos para el 29N, "no es más que la demostración evidente de la debilidad absoluta del presidente del Gobierno, que necesita coaligarse con otros partidos para salvar los muebles".

No sería la primera vez que el PSOE acuerda listas conjuntas al Senado en algunas circunscripciones, pero sí si el pacto fuese para todas.

El pacto más amplio fue el alcanzado en 2000 entre el PSOE liderado por Joaquín Almunia e IU encabezada por Paco Frutos, que alcanzó a listas conjuntas a 27 circunscripciones del Senado.

En las últimas elecciones, de 2023, los socialistas concurrieron solo en una lista conjunta, la que hicieron para la elección del senador por Ibiza y Formentera, junto a otros partidos y candidatos independientes, y obtuvieron el escaño.

En las elecciones de 2000, 2004 y 2008 el PSC se incluyó en una candidatura unida en las cuatro circunscripciones catalanas llamada Entesa Catalana de Progrés, que incluía a ERC, ICV y EUiA.

También ha habido alianzas electorales en otras ocasiones del PSOE en Navarra en 2015 y 2016, y esos años también con Nueva Canarias en las circunscripciones canarias, así como en Melilla y en Menorca en 2008, entre otros ejemplos de las últimas décadas. EFE

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