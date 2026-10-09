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El Palma sigue líder, imparable con 5 victorias, y el Noia ahonda en la crisis del Jimbee

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El Illes Balears Palma Futsal prolongó su pleno de victorias en el Torneo Apertura de la Liga Prime de fútbol sala al golear por 7-3 a O Parrulo Ferrol en Son Moix, en la quinta jornada, y alcanzó los 15 puntos para firmar el mejor comienzo de su historia en la máxima categoría.

El conjunto balear llegará al parón internacional como líder de la competición después de sumar cinco triunfos consecutivos y mantiene tres puntos de ventaja con respecto al Jáen Paraíso Interior, que juega este sábado ante El Ejido Futsal en el Olivo Arena.

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El equipo de Antonio Vadillo tuvo que emplearse a fondo en una primera mitad equilibrada, que concluyó con ventaja local por 3-2. Piqueras abrió el marcador en el minuto 6 y Alisson Neves amplió la renta tres minutos después. Malaguti recortó distancias para los gallegos, pero Ernesto anotó el 3-1 en el tramo final. Novoa volvió a acercar a O Parrulo antes del descanso.

Tras la reanudación, el Palma elevó su intensidad y sentenció el encuentro con cuatro tantos más. Júlio Zanotto hizo el 4-2 en el minuto 24, Lucão amplió la diferencia y Diego Nunes estableció el 6-2. Fabinho, tras una asistencia de Dennis con los ferrolanos jugando de cinco, firmó el séptimo. Rikelme cerró el marcador con el 7-3 definitivo.

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Por su parte, el Noia Portus Apostoli agravó la crisis del Jimbee Cartagena, al que derrotó por 1-3 a domicilio después de remontar el tanto inicial de Gon Castejón, anotado en el minuto 20.

El conjunto gallego reaccionó en la segunda mitad con un gol de Mykytiuk en el minuto 21 y otro de Dani Colón en el 28. El propio Mykytiuk sentenció en el minuto 40 para completar su doblete y certificar una victoria de mérito.

Las intervenciones de los porteros Di Fanti y Peixe resultaron determinantes para sostener al Noia, que aprovechó su eficacia ofensiva para imponerse a un rival que atraviesa un momento complicado.EFE

jmd/asc

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