El jurado declara culpable de asesinato, agresión sexual y robo al asesino de Girona

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Girona, 9 oct (EFE).- Un jurado ha declarado culpable de un delito de asesinato por alevosía, agresión sexual y robo con violencia en casa habitada a Antoni Mompart Tejada, el vecino de Girona de 33 años que el 26 de julio de 2023 mató a Carla Fernández, de 26 años, con quien había salido unos meses siete años atrás.

El veredicto del jurado popular que le ha juzgado toda esta semana en la Audiencia de Girona ha considerado probado por unanimidad que la noche del 26 de julio de 2023 el acusado, tapado con capucha, guantes y mascarilla, espero que Carla volviera de trabajar escondido en el rellano y al abrir la puerta de su piso la atacó por detrás.

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Ya dentro del piso le hizo hasta dos veces la técnicas de artes marciales conocida como “mataleón” para dejarla inconsciente.

Una vez inconciente, la arrastró por el suelo hasta el suelo de su habitación, le quitó la camisa y se la puso en al cabeza, el sujetador se lo puso dentro de la boca, le bajó las mallas hasta las rodillas y le ató las manos a la espalda con un cordón de sus propias deportivas.

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Entonces han considerado probado que le acarició los pechos “con ánimo libidinoso” y cuando ella estaba recobrando la consciencia la estranguló “apretando fuertemente hasta que dejó de moverse” para que no le pudiera denunciar.

El jurado, que ha dicho en varias ocasiones durante la lectura del veredicto que no se había creído la versión del acusado dada en la vista oral, ha dado mayor credibilidad a la reconstrucción que hizo de los hechos el día del crimen.

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En este sentido, han sostenido que consideran “más valida su primera declaración –que la dada en el juicio- porque recuerda mucho mejor los detalles de lo ocurrido, aportando detalles y corrigiendo rápidamente a los agentes cuando consideraba que algo no era correcto”.

Destacan que en ella se mostró "mucho más tranquilo y sereno explicando todo de forma clara y concisa, sin tartamudear y manteniendo la mirada a los agentes y a la autoridad judicial”, muy distinto a su declaración en el juicio, llena de tartamudeos y angustiosas respiraciones y calificada por todas las acusaciones de “escenificación” y “teatro”.

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El jurado, que ha destacado la “obsesión” que tenía por Carla, le ha considerado culpable por unanimidad de los tres delitos de que se le acusaba.

Le ha apreciado la agravante de disfraz porque se puso capucha, guantes y una mascarilla para no ser reconocido y también la de relación afectiva que tuvieron de pareja, pero no la de género, que también solicitaban Fiscalía, acusación particular, Generalitat y Ayuntamiento de Girona.

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El jurado no ha apreciado la atenuante de un trastorno (TEA) que le afectara sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos y sí la de confesión, pero solo como atenuante muy cualificada en el robo, por que aunque confesó los hechos inicialmente, en la vista oral ha negado la agresión sexual y que fueran pareja.

En base al veredicto el fiscal ha solicitado la prisión permanente revisable más 13 años –será la segunda que imponga la Audiencia de Girona- y las otras tres acusaciones se han adherido.

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Por su parte la defensa, que ha avanzado que recurrirá, ha pedido la pena mínima en todos los delitos. EFE.

Cgi/fp