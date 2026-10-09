El inicio del puente deja ya tráfico intenso en las salidas de Madrid y otras vías

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Madrid, 9 oct (EFE).- El inicio del Puente del Pilar registra ya tráfico muy intenso en las salidas y entradas de Madrid y en otras carreteras de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, que se está complicando aun más con varios accidentes que han obligado a cortar dos carreteras en Zaragoza y Valladolid.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a las tres de esta tarde un operativo especial para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos que prevé en las carreteras españolas por la festividad del Pilar.

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Según informa la DGT, las principales dificultades se registran en las salidas de Madrid por la A-1, en Alcobendas y La Cabrera; por la A-3, en Rivas; y por la A-6, en Majadahonda, al igual en las entradas por la A-2, en Torrejón de Ardoz y Coslada y la A-4, en Pinto.

Además, en Cuenca siguen complicados varios puntos de la A-3, en La Almarcha en sentido a Saelices y Belinchón, todo ello sentido Madrid.

En la Comunidad Valenciana, hay tráfico intenso en Castellón, en la A-23 en Soneja hacia Teruel; y en la AP-7, en Peñíscola, sentido Cataluña; y en las salidas de Valencia por la A-3, en Cheste, Buñol y Siete Aguas, hacia Madrid; en la A-7, en Alzira dirección Alicante y en Paterna y Puzol, sentido Castellón, así como en Alicante, en la A-7, en Orihuela, sentido Murcia.

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También en Murcia se registran complicaciones en la A-7, a la altura de Santomera y Espinardo, en ambos casos en sentido Almería.

Ya en Andalucía los problemas de tráfico se localizan principalmente en Granada, en la A-92, en Huétor Tájar, dirección Antequera, y en la entrada a la capital cordobesa por la A-4, en Alcolea.

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La situación se complica más por varios accidentes que han obligado a cortad dos carreteras, una de ellas en Zaragoza, en la A-68, en 68 en Mallén, sentido Logroño, y otra en Valladolid, la A-62, en Villamarciel hacia Salamanca. En ambos casos hay desvíos debidamente señalizados.

En Valencia, otro siniestro está dificultando la circulación en la AP-7, en Gandía, sentido Alicante. EFE