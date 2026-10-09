España

El mejor parrillero de España se llama Mohammed El Hamdy y sirve carnes a la brasa en un restaurante murciano de 1936

El asador familiar La Tropical (Los Alcázares) revalida su título en el Campeonato Nacional de Parrilla gracias a la maestría de Mohamed El Hamdy, quien ya se coronó en la edición de 2023

El asador familiar revalida su título en el Campeonato Nacional de Parrilla 2026 gracias a la maestría de Mohamed El Hamdy (Cedidas)
El asador familiar revalida su título en el Campeonato Nacional de Parrilla 2026 gracias a la maestría de Mohamed El Hamdy (Cedidas)
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El aroma de la leña quemada y el sonido de la grasa fundiéndose sobre el hierro tiñeron el ambiente en el último día de San Sebastián Gastronomika, una de las grandes citas gastronómicas del año. Como cada edición, la jornada de clausura del festival del País Vasco acogía el Campeonato Nacional de Parrilla, el certamen más prestigioso en lo que a fuegos y chuletas se refiere.

Parrilleros procedentes de Valladolid, Valencia, Girona y Huesca, así como del País Vasco y Navarra, viajaron hasta el Kursaal para poner a prueba sus capacidades. Aunque, este año, todas las miradas se acabaron dirigiendo hacia el sureste peninsular. Allí, en el pueblo costero de Los Alcázares (Murcia), se encuentra La Tropical, un restaurante familiar que ha hecho historia al revalidar su triunfo en el Campeonato Nacional de Parrilla.

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Fundado en 1936 por Carlos Méndez Rubio y María Rosa Heredia, La Tropical nació de la fusión entre un modesto bar y un taller de carpintería. Bajo la batuta de la segunda generación, José Antonio y Carlos Méndez, el local se ha convertido en un templo de la gastronomía mediterránea. Su carta oscila entre los arroces, los pescados de lonja y los salazones y tiene la chuleta a la brasa como una de sus grandes especialidades.

San Sebastián Gastronomika acogió el pasado miércoles el XVII Concurso Nacional de Parrilla. (Juan Herrero / EFE)
San Sebastián Gastronomika acogió el pasado miércoles el XVII Concurso Nacional de Parrilla. (Juan Herrero / EFE)

Un parrillero que revalida su título

La carne ganadora la ha preparado un equipo encabezado por el parrillero Mohammed El Hamdy, junto a Mariano García. Mohammed tiene 37 años, cruzó el estrecho en patera hace veinte y lleva diez controlando la parrilla del restaurante La Tropical, un negocio fundado en 1936 que ha conseguido asentarse como uno de los restaurantes más antiguos de la región. Ya en 2023, el parrillero consiguió imponerse a sus rivales y hoy se confirma como un maestro.

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El primer premio ha estado protagonizado por una pieza suministrada por la cárnica Trasacar, un negocio familiar fundado por Ceferino Trabadelo hace cuarenta años y regentado hoy por sus hijos. Un responsable de la empresa ha explicado por su parte que la carne procedía de “una frisona” que suministran habitualmente “con una maduración clásica de 22 días”. Frente a la tendencia actual hacia maduraciones más prolongadas, Trabadelo defendió una maduración más contenida, que aseguraba “un sabor natural y no mineral”.

Tras expresar su emoción por volver a ganar en San Sebastián Gastronomika, El Hamdy ha explicado que al cortar la pieza vencedora ya ha podido “apreciar algunas de sus principales cualidades: muy buena textura, los tres colores y un buen grado de infiltración”.

El parrillero nos muestra sus secretos para conseguir una carne a la brasa perfecta en estos meses de verano

La combinación de la calidad de la carne y el tratamiento del fuego conquistaron al jurado profesional, formado por figuras destacadas de la especialidad como José Gordón, de El Capricho (León), Jon Ayala, del Laia (Hondarribia, Gipuzkoa) o los expertos vascos Xabi Gorrotxategi y Juanjo Arratibel, así como un jurado popular formado por unos 60 aficionados vinculados a la restauración.

Entre los participantes, muchas caras conocidas del concurso. Seis de los nueve finalistas ya habían competido con anterioridad: el guipuzcoano Asador Olivi, el vizcaíno Asador Aramendi Berria, el donostiarra Fermín Calbetón y el gerundense Sinofos, además del ganador murciano. Se estrenaban como nuevos participantes el vallisoletano de Restaurante Caín, el navarro de Asador Mutiloa, el valenciano Grupo Jugando con Fuego y el oscense Cobarcho. Todos tuvieron que usar el mismo modelo de parrilla para igualar las condiciones.

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