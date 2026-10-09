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El Breogán, contra la historia y la pizarra de Moncho Fernández

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Lugo, 9 oct (EFE).- El Río Breogán, con la duda del estadounidense Tevin Brown, buscará este sábado ante el Girona de Moncho Fernández su tercer triunfo consecutivo en este inicio de Liga Endesa, un registro que jamás ha conseguido como equipo ACB.

El prometedor inicio de curso que ha firmado, con victorias convincentes ante Joventut y Manresa, hace soñar a la afición breoganista con romper esa barrera con la que su equipo ya chocó cinco veces, la última de ellas en el curso 2022-2023, cuando, bajo la dirección de Veljko Mrsic, fue derrotado por la Penya después de iniciar el campeonato con victorias ante UCAM Murcia y Fuenlabrada.

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El Breogán de Luis Casimiro es el primer equipo en 22 años que arranca la Liga Endesa anotando 100 o más puntos en las dos primeras jornadas. La llegada de jugadores como Brown, Ilic, Andersson García o Rasir Bolton ha multiplicado las opciones ofensivas de un equipo que, además, mantiene a Francis Alonso, Dominik Mavra, Andric, Aranitovic y Brankovic del curso anterior.

El potencial ofensivo del equipo lucense supondrá, por tanto, un enorme desafío para el Girona y la pizarra de su entrenador, el gallego Moncho Fernández, quien mañana se reencontrará con Víctor Pérez, quien fuera su mano derecha durante su etapa en el Obradoiro y ahora ocupa un puesto relevante en el cuerpo técnico de Casimiro.

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El Pazo Provincial de Lugo, no obstante, no es una pista donde el entrenador santiagués sea muy querido. El actual preparador del Girona fue ayudante de Moncho López en las convulsas temporadas 2004-2005 y 2005-2006, que además llevaron al Breogán a la antigua LEB después de siete temporadas consecutivas en la Liga ACB.

La relación entre Moncho Fernández y la afición lucense aún se deterioró más tras un partido, el 19 de mayo de 2009, de 'playoff' en LEB Oro cuando dirigía al Villa de Los Barrios. Después llegaron los derbis con el Obradoiro, donde su figura y la del actual presidente obradoirista, Raúl López, centraban la ira de la afición breoganista.

El ‘Alquimista de Pontepedriña’ debutó como entrenador del Girona con una derrota precisamente en Lugo, donde en diciembre de 2023 celebró el histórico triunfo del Obradoiro en el Pazo Provincial, apenas cinco meses antes de que se consumase el descenso obradoirista a LEB Oro pese a ganar al Joventut en Sar.

El partido de mañana, correspondiente a la tercera jornada de la liga Endesa, comenzará a las 21.00 horas y será dirigido por los colegiados Martín Caballero, Francisco José Araña y Javier Ávila. EFE

Dmg/cmm

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