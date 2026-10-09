El Básquet Coruña aprueba un presupuesto de 5,87 millones de euros

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A Coruña, 9 oct (EFE).- La junta general extraordinaria de Accionistas del Club Básquet Coruña aprobó este viernes un presupuesto de 5,87 millones de euros para la temporada 2026-27, en la que el conjunto naranja competirá por segunda vez en su historia en la ACB tras el ascenso del pasado mes de junio.

El primer equipo y la competición en la máxima categoría del baloncesto español se lleva el 80 por ciento de este presupuesto, del cual el 20 por ciento restante se distribuye entre la cantera y los gastos de estructura del club.

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“Este presupuesto refleja el compromiso y esfuerzo del club para hacer posible el crecimiento sostenible y a la vez lograr el equilibrio presupuestario, afrontando esta segunda temporada en la Liga Endesa con el objetivo no solo de incrementar nuestra capacidad deportiva, sino de consolidar una estructura económica que permita al club competir de forma estable en la máxima categoría”, declaró el presidente del club coruñés, Pablo de Amallo.

El dirigente subrayó que las cuentas se han elaborado con “criterios de prudencia económica” e insistió en la necesidad de seguir contando “con el apoyo de aficionados, patrocinadores e instituciones”, con especial reconocimiento al Concello de A Coruña, titular del Coliseum.

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Además, destacó la respuesta de la afición y su “compromiso” con el equipo en este “ilusionante” regreso a la máxima categoría, alcanzando en la actualidad los 6.854 abonados, frente a los 5.825 de la pasada temporada. EFE

dmg/ism