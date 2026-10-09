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Djokovic dice adiós, Zverev sufre y los hispanohablantes pasan de ronda en Shanghái

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Shanghái (China), 9 oct (EFE).- La jornada de este viernes en el Másters 1000 de Shanghái dejó un adiós prematuro, el del serbio Novak Djokovic, a la postre el tenista que más veces ha ganado este torneo, con el gran favorito, el alemán Alexander Zverev, sufriendo algo más de lo esperado y los hispanohablantes pasando de ronda.

Djokovic, que se confesó cansado, afrontaba un duro duelo ante otro de los tenistas que saben lo que es ganar este torneo, el polaco Hubert Hurkacz, cuyos demoledores saques le valieron la primera victoria de su carrera ante el serbio y un billete para la siguiente ronda, donde se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti o al chino Zhou Yi.

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Otro de los invitados locales, Wu Yibing, puso en apuros en el segundo set al primer cabeza de serie del torneo, Zverev, que acabó por sellar su pase (6-4, 7-6 (4)) no sin dar un susto en forma de posible lesión en un tobillo, aunque finalmente pareció que todo quedó en ese mero sobresalto.

El número tres de la lista de candidatos, el estadounidense Ben Shelton, fue quien abrió la jornada en la pista central de Qizhong, donde tuvo un primer set más tranquilo que el segundo pero mantuvo el temple en el 'tie break' ante el alemán Daniel Altmaier (6-3, 7-6 (6)).

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Entre los favoritos, la otra 'baja' fue la del italiano Flavio Cobolli, que dijo adiós antes de lo esperado al caer derrotado ante el francés Adrian Mannarino (6-1, 4-6, 6-3). También se va a casa el ruso Andrey Rublev, subcampeón en 2023, que se despide en su debut por tercer año consecutivo, esta vez ante el japonés Rei Sakamoto (6-4, 6-4).

Más fácil lo tuvo el estadounidense Frances Tiafoe (6-4, 6-4 contra el alemán Yannick Hanfmann) y, aún más, el australiano de origen hispano-uruguayo Alex de Miñaur, que tuvo que abandonar en la final de Pekín y que hoy ni siquiera saltó a la cancha por la retirada de su rival, el eslovaco Alex Molcan.

La presencia hispanohablante pasó hoy de doce a tan sólo dos contendientes, y ambos registraron resultados positivos: el español Alejandro Davidovich Fokina ganó con autoridad (6-1, 6-3) ante el estadounidense Jenson Brooksby, que había sido verdugo de su compatriota Jaume Munar, y el argentino Francisco Cerúndolo se deshizo del ruso Roman Safiullin por 7-6 (5) y 6-3. EFE

(foto)

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