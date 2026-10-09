Del tenis al fútbol: Bordalás frente a Flick

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Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 9 oct (EFE).- En enero de 2025, tras un empate en el Coliseum (1-1), Hansi Flick, técnico del Barcelona, vio tenis donde José Bordalás veía fútbol y el entrenador del Getafe le devolvió la pelota apuntando a su señorío. Aquel resultado abrió un intercambio sobre las maneras de jugar y de perder puntos. Este sábado ambos vuelven a encontrarse con una novedad: los dos llegan reconociendo el trabajo del rival, con los reproches aparcados.

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El tropiezo azulgrana tuvo dos lecturas. El Barcelona se encontró con un partido incómodo y el Getafe consiguió imponer buena parte de sus condiciones. En las ruedas de prensa, esa diferencia se convirtió en otra discusión: hasta dónde llega la crítica al juego de un rival y dónde empieza la desconsideración hacia un entrenador.

Ese 18 de enero de 2025, día en el que se abrió la grieta, fue el pistoletazo de salida de un encontronazo: dos días después, en Lisboa, durante la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones contra el Benfica, Flick recuperó todo lo que ocurrió en Getafe. Movió la cabeza de un lado a otro y lanzó una comparación con otro deporte: "No me gusta jugar en Getafe, parece un partido de tenis".

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Eso sí, su intervención también incluyó un reconocimiento a la concentración del Getafe y a su compromiso con aquella manera de competir. El preparado alemán trataba de explicar las dificultades de su equipo. Bordalás recibió el mensaje como un reproche a su estilo.

La respuesta llegó el 24 de enero, antes de la visita del Getafe a la Real Sociedad. Bordalás vinculó las críticas al resultado y sostuvo que las buenas formas se ponen a prueba cuando el favorito tropieza. "Cuando dejas de ganar tienes que ser igual de señor", afirmó sobre Flick, después de recordar la ventaja de trabajar en un club acostumbrado a vencer.

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En aquella réplica defendió el derecho del Getafe a sentirse orgulloso por empatar ante un grande. Compitió con sus herramientas y entendió que el adversario debía reconocerlo. La discusión dejó de centrarse en el vuelo del balón para entrar en el terreno de la consideración entre entrenadores.

Flick evitó prolongarla. El 25 de enero, preguntado por las palabras de Bordalás, contestó: "No tengo nada más que añadir". El asunto reapareció el 24 de abril de 2026, en la previa de otro enfrentamiento en el Coliseum. Bordalás aseguró que aquel episodio pertenecía al pasado y negó tener problemas con sus colegas. También dejó una recomendación: "Hablar de nuestro equipo, no de los rivales".

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Al día siguiente, el Barcelona ganó 0-2. Flick destacó la actuación colectiva y la dificultad del escenario. Su equipo encontró una respuesta deportiva al campo que, en su primera visita, le llevó a utilizar una metáfora de otro deporte.

Ahora, en la víspera de otro nuevo encuentro, Bordalás ha puesto el acento en una virtud del Barcelona que conoce bien por su propio oficio: el trabajo cuando la pelota pertenece al contrario. "El Barça tiene jugadores que repiten esfuerzos y se activan tras pérdida como nadie. Me gusta mucho con balón, pero me gusta muchísimo más sin él. Creo que, en estos momentos, también es el mejor equipo de la Liga jugando sin balón", explicó este viernes en rueda de prensa

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Desde el otro banquillo, Flick también reconoció las virtudes del adversario y su clasificación europea como un resultado del trabajo de la pasada temporada: "Jugamos contra el Getafe. Defiende muy bien, no será fácil. Lo hicieron muy bien el año pasado, se clasificaron para la Conference League, y nunca es fácil jugar contra ellos", afirmó también ante los medios.

Para combatir al Barcelona, Bordalás reclama precisión y una buena interpretación de la presión. Quiere pausa para escapar de ella y evitar que una pérdida comprometida entregue al rival una ocasión de castigo.

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Los dos llegan a la cita del Camp Nou reconociendo lo que hace bien el adversario. Después tendrán que encontrar la manera de impedirlo. Flick quiere superar la defensa del Getafe; Bordalás, escapar de la presión del Barcelona. Esta vez, la pelota se la devuelven con elogios. EFE