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De la Fuente: "Jugar en Mestalla sería un bonito colofón para el cierre del estadio"

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Valencia, 9 oct (EFE).- El seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente señaló, durante su visita a Valencia para apreciar la exposición de un mural dedicado a la selección española en el barrio de Monteolivet, que sería "un bonito colofón" para el estadio de Mestalla jugar un último partido con la selección española, antes de su cierre previsto al final de esta temporada.

El presidente de la RFEF Rafael Louzán informó, poco antes de que hablara el seleccionador, que la Federación tiene la intención de que el centenario estadio de Mestalla, el más antiguo de Primera División, albergue un último partido de la selección con la disputa de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

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"Sería maravilloso, ya estuvimos aquí hace poco tiempo jugando un partido con un ambiente sensacional y a mí me encantaría. Valencia es una ciudad fantásticamente futbolera y además Mestalla es un campo histórico, mítico, así que sería un bonito colofón para el cierre del estadio", afirmó.

El seleccionador, que recordó que como futbolista debutó en Primera precisamente en Mestalla, agregó que "siempre ha sido un campo histórico. La experiencia que tengo de haber estado aquí fue excepcional, un recuerdo maravilloso. Recuerdo que hicimos el previo al partido y reunimos en el entrenamiento cerca de 30.000 personas. ¿Qué más se puede pedir? La afición siempre volcada con la selección española y eso a mí me hace sentir muy orgulloso, insisto, de dirigir a la selección española y de tener un país como tenemos".

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Preguntado por los elogios recibidos por el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, por cómo ha gestionado a los internacionales en esta larga ventana de selecciones, comentó que "siempre decimos que priorizamos la salud de los futbolistas y nos gusta que los clubes lo sepan y que lo reconozcan sus entrenadores. Y un entrenador como es Hansi Flick, pues todavía tiene mucho más mérito. Encantado, agradecido a sus palabras y seguiremos haciéndolo así".

En el acto, asistieron, entre muchos más asistentes, más de medio centenar de niños del equipo de fútbol del barrio valenciano que se hicieron fotos y pidieron autógrafos a Luis de la Fuente, quien recomendó a sus entrenadores que "la táctica más importante es ser buena persona, tener principios, ser compañero, respetuoso, solidario, generoso, que eso les enseñen los entrenadores, que les enseñen eso primero, antes que las cosas tácticas, futbolísticas".

"Eso sería el mejor de los legados que puede dejar un entrenador a un jugador de fútbol. Es lo que a mí me han dejado mis entrenadores y yo he tratado de hacerlo con mis jugadores. Así que anima a los entrenadores de la escuela a que les formen como personas", apostilló.

Sobre el recibimiento que ha tenido en Valencia aseguró que "estoy abrumado, emocionado. Esto es algo que se escapa de lo que uno se puede imaginar, este cariño, este recibimiento".

"Y a mí me hace sentir muy orgulloso, pero el mayor orgullo por lo que represento. Porque entiendo que de verdad no es un homenaje a Luis de la Fuente, es un homenaje a un grupo de futbolistas excepcionales, a un grupo de trabajo maravilloso, a una selección española de fútbol que está haciendo un trabajo fantástico y a un país entregado con su selección, orgullo de selección y de país", concluyó. EFE

(foto)

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