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David Almansa lidera la primera sesión libre en Mandalika

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El español David Almansa (KTM) ha liderado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Indonesia de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Mandalika, por delante de sus compatriotas Álvaro Carpe (KTM) y Máximo Quiles (KTM).

Almansa marcó un mejor tiempo final de 1:37.515, con más de medio segundo de ventaja sobre sus perseguidores.

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En los diez primeros minutos, el líder de la categoría, Máximo Quiles, ya estaba al frente de la tabla de tiempos con un registro de 1:38.907, que era casi medio segundo más rápido que el tiempo de su inmediato perseguidor, el británico Eddie O'Shea (Honda), y aún mejoró en la sexta vuelta el 'crono', al pararlo en 1:38.698.

Dio la impresión, en esta primera tanda libre, que el líder del mundial de Moto3, llegaba a Mandalika dispuesto a sentenciar definitivamente la consecución matemática del título en la carrera del domingo, pues sólo depende de él mismo, aunque sus rivales no se lo pondrán nada fácil.

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Una vuelta más tarde, en la séptima, ya estaba en 1:38.491 y 1:38.334 en la siguiente, todavía lejos del récord que ostenta desde el año pasado el también español Adrián Fernández (Honda) con 1:37.022, pero demostrando que llega a Indonesia con la clara intención de ejercer de líder y de intentar 'cerrar' la pelea por el campeonato.

Tras Máximo Quiles, el vencedor de la carrera de Japón, David Almansa (Honda), a escasamente cuatro décimas de segundo, con el piloto de KTM marcando giro tras giro parciales de vuelta rápida, no desistió en su empeño de liderar la clasificación.

Y, pasado el ecuador de la sesión, Quiles se vio superado tanto por David Almansa como por Álvaro Carpe (KTM), con el primero de ellos ya rodando en 1:37 durante varias vueltas, para llegar hasta el 1:37.515 a pocos minutos del final.

Nadie pudo batir el registro de Almansa, otra vez como el más rápido de la categoría, secundado por Álvaro Carpe, Máximo Quiles, el australiano Joel Kelso y el británico Eddie O`'Shea en las cinco primeras posiciones. EFE

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