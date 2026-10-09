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Cristiano Ronaldo recupera la sonrisa con su gol 980

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- Cristiano Ronaldo recuperó la sonrisa tras su abrupta salida de la concentración de la selección portuguesa al firmar este viernes el primero de los tres goles (3-0) con los que el Al Nassr se impuso al Diriyah en la Liga saudí.

Un tanto que permitió al delantero luso, de 41 años, alcanzar las 980 dianas a lo largo de su carrera deportiva, a tan sólo veinte de la mítica barrera de los mil goles que se ha marcado como objetivo.

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Una cifra a la que Cristiano Ronaldo podría haberse acercado más si el colegiado no hubiese anulado el gol que el exjugador del Real Madrid anotó a los nueve minutos de juego, tras determinar el juez de línea que el portugués se encontraba en posición ilegal al arrancar la jugada.

Nada pudo impedir, sin embargo, que el astro luso abriese a los veintitrés minutos el marcador tras aprovechar un rechace del portero del Diriyah Waleed Abdullah tras un remate del francés Kingsley Coman.

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Un triunfo que permitió al Al Nassr, en el que volvió a ser titular el defensa español Íñigo Martínez, igualar a puntos al frente de la clasificación con el Al Qadsiah, en el que milita el exjugador del Real Madrid Nacho Fernández, que se impuso este viernes por un contundente 0-5 al Al Kholood. EFE

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