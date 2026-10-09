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CCOO excluye a Ceuta de la convocatoria de la huelga por la situación de excepcionalidad

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Madrid, 9 oct (EFE).- CCOO ha dejado fuera de la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre a Ceuta por "la excepcionalidad" que todavía vive la ciudad autónoma desde este verano, cuando 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos.

El sindicato ha explicado en un comunicado difundido este viernes que su Consejo Confederal adoptó la decisión el pasado miércoles, en la misma reunión en la que ratificó la convocatoria de huelga, una decisión similar a la que anunció UGT.

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El máximo órgano de dirección de CCOO ha tomado el acuerdo junto con CCOO Ceuta, a la vista de la situación de la ciudad, de "su actividad productiva y sus servicios públicos".

La organización ha señalado que mantiene un "contacto continuo" con las administraciones públicas para atender las necesidades de la población y de los migrantes que siguen en Ceuta "a la espera de tramitar su situación futura".

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El pasado miércoles, el sindicato UGT en Ceuta también se desmarcó de la huelga del 11 de noviembre al entender que "no comparte" que la ciudad se "pare" ese día debido a la crisis que le afecta desde finales de julio.

En un comunicado, UGT advirtió que "ha estado y seguirá estando" al lado de los trabajadores y que por esa responsabilidad entiende que Ceuta necesita en estos momentos "soluciones, recursos, estabilidad y normalidad, no añadir una nueva jornada de paralización a una ciudad que ya está soportando demasiado". EFE

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