Caicedo vuelve mes y medio después

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Londres, 9 oct (EFE).- El ecuatoriano Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea, está listo para volver a los terrenos de juego tras recuperarse de la lesión muscular que le ha tenido apartado un mes y medio.

Caicedo, prácticamente inédito este curso con los 'Blues', solo ha jugado catorce minutos con el equipo de Xabi Alonso. Fue el pasado 30 de agosto contra el Brighton & Hove Albion y desde entonces se ha perdido los siguientes cuatro encuentros con el Chelsea.

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"Está listo para jugar", dijo Alonso este viernes en rueda de prensa antes del partido contra el Bournemouth. "Hemos aprovechado estas semanas para que volviera a estar en forma y se ha entrenado bien. Cualquier equipo echaría de menos a un jugador de su calidad y su importancia. Le hemos echado de menos y nos alegramos de tenerle de vuelta. Se siente mejor".

Para este encuentro, de obligatoria victoria para el Chelsea que ha pinchado contra el Arsenal, el Hull City y el Brentford en sus últimos tres partidos de Premier League, Alonso recupera a Marco Palestra, aún inédito, Joao Pedro, Reece James y Cole Palmer. EFE

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