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Bustinduy asegura que los ataques al tercer sector lo son también a la democracia

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Madrid, 9 oct (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este viernes que los ataques al tercer sector también lo son a la democracia, tras los que hay una voluntad de desarraigar y de desmantelar lo que se ha construido.

"Las amenazas y los ataques que sufrís no son distintos de los que sufre la democracia tal como la habíamos asumido, quizás idealizado, quizás dada por hecha", ha señalado el ministro como parte de su discurso en un acto conmemorativo del Día Nacional del Tercer Sector en el CaixaForum de Madrid.

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Bustinduy ha tachado de "graves" estos ataques y ha agregado que las principales fuerzas de "quien quiere desestabilizar, desarraigar y hundir la democracia" son el desistimiento, una sensación de inevitabilidad y la infravaloración de las propias fuerzas.

En ese sentido, ha destacado "la fuerza social de un pueblo consciente" en causas como la defensa del pueblo palestino, la educación pública o el sistema de pensiones.

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Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector -que incluye organizaciones como Cruz Roja Española, Cáritas Española, o la ONCE-, Luciano Ponzetto, ha mostrado su preocupación ante las posibles críticas, la deslegitimación o el cuestionamiento de la labor de la agrupación.

"Lo que no podemos tolerar es que haya personas trabajadoras y personas voluntarias que quieren ejercer su trabajo y que haya una parte de la ciudadanía que se lo esté impidiendo con ataques personales", ha indicado en declaraciones a los medios.

Tanto el ministro como el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo han querido agradecer la labor del tercer sector y su capacidad para proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, ha indicado este último en su discurso.

"No se puede aceptar con naturalidad la indefensión de determinado colectivos", ha expresado Gabilondo, que ha añadido la necesidad de articular medidas urgentes para la lucha contra la pobreza, la exclusión y el fortalecimiento de la justicia social.

Por otro lado, el ministro ha querido dedicar unas palabras a Maricarmen, tras su pérdida que ha considerado como propia y con el que se ha sumado "al duelo expresado por decenas de miles de personas" en las calles ayer por la noche.

"María Carmen erigida en símbolo de un sistema roto, de una realidad insoportable", ha reflexionado Bustinduy, que ha añadido que también se ha convertido en una "fuerza motriz de quien quiere hacer de la vida común, del país, de la realidad, un lugar mejor". EFE

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