Bryan Zaragoza, a la afición del Málaga: "Se han equivocado"

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Málaga, 9 oct (EFE).- El atacante malagueño del Espanyol, Bryan Zaragoza, explicó que "no" hubo "ningún mensaje" en su celebración de gol con gestos frente a la grada del Málaga en el empate en La Rosaleda (1-1) y cree que la afición malaguista "se ha equivocado" en pitarle durante todo el partido.

"No hay ningún mensaje a la grada. Yo al Málaga le tengo cariño y respeto, pero nunca he jugado aquí y llevo un tiempo que no me encuentro con el gol y si meto un gol, lo voy a celebrar. La gente me tiene que entender", argumentó el extremo izquierdo perico en declaraciones pospartido para Dazn.

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"Aquí nunca me han querido, no tengo por qué no celebrar el gol. Creo que por su parte se han equivocado. No entiendo la rabia hacia mí porque no he hecho nada malo, lo he celebrado y ya está”, argumentó.

Zaragoza defiende que si en La Rosaleda "han creído que era un gesto para ellos, no lo es y les pido perdón, no quiero tampoco que nadie se sienta ofendido. Era una celebración para mi hijo y mi mujer", zanjó.

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Sobre el partido, indicó que el Málaga "ha jugado bien, el empate igual es más o menos justo, aunque en la primera parte tuvimos ocasiones para matar el partido", pero el Espanyol se va "con mal sabor de boca" porque el gol del empate malaguista "ha sido en la última jugada". EFE

afl/fp