Alimpijevic: Hemos defendido bien su tiro de tres puntos

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Vitoria, 9 oct (EFE).- El entrenador de Besiktas, Dusan Alimpijevic, consideró que defendieron bien el tiro de tres puntos para superar al Baskonia, en un partido de “esfuerzo coral”.

El técnico del equipo turco destacó en rueda de prensa el papel defensivo de su equipo en el último cuarto y subrayó que controlaron el ataque y la defensa de AJ Lawson.

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“Hemos tenido una agresividad mayor sobre el uno contra uno, teníamos que haberlo hecho desde el principio”, lamentó el entrenador que también se mostró satisfecho con el tercer cuarto de su plantel. EFE

jd/apa