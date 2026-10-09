Agencia Tributaria desarticula una organización criminal que defraudó 70 millones en IVA

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Madrid, 9 oct (EFE).- Funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional y coordinada por Fiscalía Europea, han desarticulado una organización criminal que habría defraudado una cuota de IVA en España de 70 millones de euros.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota este viernes, la red estaba formada por más de 100 personas establecidas en diversos países de la Unión Europea como Italia, Malta, Portugal y España.

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En España, han sido detenidas 21 personas y se han realizado doce entradas y registros en Málaga y Valencia.

En otros países de la Unión Europea, la actuación policial ha culminado con la práctica de más de 300 registros en domicilios, así como más de 40 detenciones en países como Italia o Portugal.

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En España, el fraude cometido se estima en 70 millones de euros, una cifra a la que hay sumar la defraudación consumada también en otros países europeos que no se detalla en la nota.

La organización criminal se dedicaba, presuntamente, a la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsificación documental y blanqueo de capitales mediante el modus operandi conocido como "fraude carrusel".

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Así, introducía los productos informáticos en el territorio de aplicación del IVA iniciando una cadena de facturación en la que se trasladan cuotas de IVA, que no han sido ingresadas, pero sí deducidas por otras sociedades participantes.

Del mismo modo, las mercantiles españolas integradas en la defraudación tributaria realizaban ventas intracomunitarias que permiten la defraudación en otros Estados miembros.

La Agencia Tributaria explica que el operativo se ha desarrollado de forma simultánea en varios países de la Unión Europea y que, en el caso español, durante la práctica de las diligencias de registro se han intervenido 110.000 euros en efectivo y monedas de oro por un valor estimado provisional de más de 300.000 euros, así como diversas joyas y relojes de alta gama.

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Asimismo, se han bloqueado más de siete millones de euros en propiedades inmobiliarias, diversos vehículos, multitud de cuentas bancarias y productos financieros con un valor por determinar. EFE