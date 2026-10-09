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A prisión cinco de los seis detenidos por el tiroteo a dos guardias civiles en Terrassa

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(Actualiza la NA5194 con la edad del hombre detenido hoy y con la información de que cinco detenidos están ya en prisión)

Barcelona, 9 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido en Granollers (Barcelona) a un hombre de 46 años y a un menor de edad que se han entregado en comisaría por su presunta relación con el tiroteo a dos guardias civiles el pasado 1 de octubre en Terrassa (Barcelona), con lo que los seis sospechosos ya han sido arrestados y cinco de ellos están en prisión.

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Los dos últimos arrestados, entre ellos un menor de edad, se han entregado en una comisaría de Granollers (Barcelona), pocas horas después de que ayer los Mossos también detuvieran en Cabra del Camp (Tarragona) a una cuarta persona vinculada presuntamente con estos hechos.

Los dos hombres mayores de edad detenidos en las últimas horas, el de la Cabra del Camp y el de Granollers, han ingresado ya en prisión preventiva por orden del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa (Barcelona), según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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De esta forma, los cinco detenidos mayores de edad están ya en prisión, ya que los tres primeros arrestados también ingresaron en un centro penitenciario acusados de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones y atentado a agentes de la autoridad.

La investigación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos ha permitido detener ya a los seis presuntos participantes en el tiroteo, según han informado a EFE fuentes cercanas al caso.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre, cuando un grupo de hombres abrió fuego contra dos guardias civiles que los estaban persiguiendo porque supuestamente formaban parte de un grupo de teloneros -ladrones especializados en el robo de cargas de camiones en las autopistas-.

Los agentes, que iban en un vehículo camuflado, persiguieron entonces a este grupo de 'teloneros' por la AP-7 hasta Terrassa, donde inicialmente trataron de identificar a los ocupantes del coche.

En ese momento, los supuestos ladrones emprendieron la huida y trataron de arrollar a los dos guardias civiles.

Sobre las 22:30 horas, localizaron el vehículo huido en la calle Europa del barrio de Can Parellada de Terrassa.

Los ladrones, al ser sorprendidos, abrieron fuego e hirieron a los agentes, que hicieron uso de sus armas reglamentarias.

Uno de los agentes recibió cuatro impactos de bala y fue evacuado al hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), mientras que el otro, alcanzado por un disparo, fue trasladado a la Mútua de Terrassa.

Además, el herido más grave recibió varios golpes con un palo mientras estaba en el suelo. EFE

jf/mg

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