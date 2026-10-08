Vox Madrid acusa al Gobierno de Sánchez de dejar un "reguero de víctimas" y sitúa a Maricarmen como "una más"

22/12/2025 La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello. POLITICA VOX

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La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha acusado este jueves al Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez de dejar un "reguero de víctimas", entre las que ha situado a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa de Retiro, quien ha fallecido este miércoles.

"Este Gobierno de Pedro Sánchez y aquellos partidos de la izquierda que lo apoyan va dejando un reguero de víctimas. En este caso, Maricarmen es una víctima más", ha manifestado Cabello en declaraciones a los medios en el Palacio de Cibeles.

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La portavoz se ha pronunciado después de que los concejales de Más Madrid y PSOE hayan interrumpido el Pleno celebrado este jueves en sesión extraordinaria con carteles de Maricarmen y un minuto de silencio autoconvocado por ambos grupos ante la ausencia de iniciativa formal por parte de la Presidencia de este órgano.

Cabello ha mencionado también a las víctimas de la dana, de Adamuz y del apagón, a las que ha incluido en ese "reguero de víctimas" que atribuye al Ejecutivo y a las formaciones que lo respaldan.

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"Ahora tenemos una nueva víctima, una nueva víctima utilizada por este Gobierno de Pedro Sánchez, que es capaz de absolutamente todo", ha sostenido, antes de acusar a la izquierda de protagonizar en Cibeles, "de forma descarada", un "acto máximo de hipocresía".

En este sentido, ha reprochado el uso "electoral" del caso de Maricarmen, que ha calificado de "realmente doloroso para cualquiera que ama la democracia".