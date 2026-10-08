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Vox afirma que el Gobierno ha ignorado los desahucios estos ocho años y le acusa de "instrumentalizar" a Maricarmen

14/10/2025 La diputada de Vox Rocío de Meer, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). El BNG propone en el Congreso reducir la jornada laboral máxima legal en España de 40 a 35 horas semanales sin pérdida salarial, reforzando además el control sobre las horas extra y el registro horario. La propuesta se debate tras el reciente rechazo de una reducción previa a 37,5 horas en la cámara baja propuesta por el ministerio de trabajo. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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La portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo ha ignorado los desahucios y la problemática que afecta a la vivienda durante los ocho años que ha gobernado y le ha acusado de "instrumentalizar" a Maricarmen, que falleció el miércoles, dos semanas después de ser desahuciada.

En una entrevista concedida a 'El Programa de AR', recogida por Europa Press, De Meer ha trasladado que su formación "lamenta la tragedia" vivida por esta mujer de 87 años y ha apuntado al PSOE por su desahucio. "Es el que lleva ocho años gobernando", ha incidido.

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Así, la portavoz de Vox ha criticado las políticas del PSOE en materia de vivienda. A su juicio, son las que han traído "ruina y precariedad". "No sólo la han desahuciado, sino que están instrumentalizando una tragedia a través de una señora mayor, de su familia y sus amigos", ha censurado, haciendo hincapié en que le parece "absolutamente lamentable" y en que el Gobierno "no tiene ningún escrúpulo" para "hacer estas cosas".

LAS ACUSACIONES DIRECTAS DE MARICARMEN

De su lado, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha apuntado igualmente a la responsabilidad del presidente, Pedro Sánchez, en la muerte de Maricarmen, y ha justificado sus palabras aludiendo a "la trama para eliminar a la juez Biedma" y "conociendo las acusaciones directas de Maricarmen contra Sánchez como máximo culpable de su desahucio".

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Así las cosas, considera "imprescindible conocer exactamente las causas" de la "súbita muerte" de Maricarmen, por lo que ha pedido que se le realice una autopsia en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Vox aseguró el jueves, al conocer el fallecimiento de la mujer, que la habían "matado". "Sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimeinto de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda", indicó en la citada red social.

Asimismo, la formación que prside Santiago Abascal reiteró que el Gobierno de Sánchez ha generado "ruina y muerte", enumerando el apagón, la dana, el accidente ferroviario de Adamuz y la crisis de Ceuta.

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