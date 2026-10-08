MLB propone una temporada más corta y una postemporada más larga a partir de 2029

Guardar

Redacción Deportes, 8 oct (EFE).- Las Grandes Ligas ha propuesto a la Asociación de Jugadores cambios de fondo en la estructura de la temporada regular y la postemporada como la reducción del calendario de 162 a 154 partidos y la ampliación de las Series Divisionales al mejor de siete encuentros.

El proyecto, que entraría en vigor en 2029, también plantea ventajas para los mejores equipo en la temporada regular, además de incorporar más días de descanso durante la temporada y la postemporada.

PUBLICIDAD

Estas son las principales claves de la propuesta para el cambio de formato de temporada de la MLB:

MLB propone reducir de 162 a 154 los encuentros de la temporada regular a partir de 2029.

El nuevo calendario propone los lunes como jornada habitual de descanso, salvo determinadas excepciones. Los equipos que jueguen ese día tendrían su descanso el jueves.

PUBLICIDAD

La disminución de ocho partidos no implicaría una reducción de los salarios de los jugadores. Los umbrales de bonos, opciones y disposiciones similares se ajustarían proporcionalmente.

En la Ronda del Comodín, el tercer sembrado de cada liga, que será el campeón divisional con el tercer mejor récord, podrá escoger entre el quinto y el sexto clasificado.

PUBLICIDAD

El primer sembrado de cada liga seleccionará, una vez concluida la Ronda del Comodín, a cuál de los dos ganadores enfrentará en la Serie Divisional.

La posibilidad de escoger rival premiaría directamente a los equipos con mejores récords y elevaría la importancia de cada victoria durante los 154 partidos.

MLB propone ampliar esta ronda desde el actual formato al mejor de cinco al mejor de siete a partir de 2029.

El calendario de postemporada incorporaría jornadas de descanso adicionales y permitiría escalonar los partidos para reducir los encuentros en horarios diurnos entre semana.

La propuesta fija días de descanso antes de los posibles juegos 5, 6 y 7 de las Series de Campeonato, lo que favorecería la disponibilidad de los principales abridores para los partidos decisivos.

PUBLICIDAD

MLB considera que el formato permitiría crear nuevas rivalidades, generar historias alrededor de los equipos elegidos y abrir nuevas ventanas de transmisión nacional, en coincidencia con la entrada en vigor de los próximos acuerdos nacionales de derechos audiovisuales en 2029. EFE