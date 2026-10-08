Miles de personas marchan en Madrid hasta la casa de Maricarmen para rendirle homenaje

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Miles de personas han marchado de forma pacífica hasta la que fue la casa de Maricarmen Abascal para rendirle homenaje tras su fallecimiento este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde estaba ingresada desde el pasado 23 de septiembre por su desahucio.

Según los datos aportados por Delegación de Gobierno, unos 20.000 manifestantes han acudido a la llamada del Sindicato de Inquilinas para protestar por el derecho a la vivienda y en memoria de Maricarmen.

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A su llegada a la fachada de la vivienda donde vivió durante 71 años, los manifestantes han celebrado un minuto de silencio alrededor de un altar de flores y velas en homenaje a la fallecida.

Los congregados, que han colmado las calles desde el centro hasta la calle Alcalde Sainz de Baranda, han mantenido el silencio hasta que cánticos de 'vergüenza, vergüenza' han inundado la avenida.

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Además los manifestantes han cargado contra el fondo inversor que realizó la compra de la vivienda de Maricarmen con gritos de 'Urbagestión, asesinos', mientras han agitado sus llaves en protesta.

Para acabar, el Sindicato de Inquilinas ha pedido realizar otro minuto de silencio en honor a quienes, como Maricarmen, han fallecido después de haber sido desahuciados de sus hogares. Los aplausos y la emoción de los asistentes, provocada por la solemnidad del acto, han puesto punto y final al acto de protesta por la vivienda, en una multitudinaria despedida a la fallecida.

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LA MARCHA

La marcha ha comenzado ante la estatua de El Oso y el Madroño a las 20.00 horas, cuando la multitud convocada por el Sindicato de Inquilinas ha encarado la calle Alcalá. Con un centro de flores en homenaje a la fallecida en el que se puede leer 'Seguiremos luchando por ti. Te quiere tu Sindicato', el Sindicato de Inquilinas ha encabezado la marcha seguidos de una multitud que ha levantado pancartas y carteles recordando la memoria de Maricarmen.

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"No son muertes, son asesinatos", han proclamado los asistentes en protesta por los recientes fallecimientos de Maricarmen y de Olga, una mujer que se quitó la vida en L'Hospitalet (Barcelona) tras su desahucio.

Habiendo bajado la calle Alcalá hasta el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, los manifestantes han detenido su marcha y han cargado contra los dirigentes de la capital gritando consignas como "Ayuso, Almeida, iros a la mierda". Frente a la Puerta de Alcalá, la marcha ha parado y los protestantes han proclamado "rentistas culpables, Gobierno responsable".

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Asimismo, a la entrada de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde se encontraba la vivienda de Maricarmen, los manifestantes han protagonizado un minuto de silencio con cientos de móviles con las linternas encendidas en honor a la fallecida.

"No permitimos, ni un desahucio más", han clamado en dirección a la vivienda: "No estamos todos, falta Maricarmen" han gritado.