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Indignación por la muerte de Maricarmen en la madrugada más triste de acampada en Sol

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Carlos Martín Martín

Madrid, 8 oct (EFE).- La madrileña Puerta del Sol se ha llenado de pena, rabia e indignación durante la madrugada de este miércoles, tras conocerse horas antes la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada y se convirtió en el motor de las movilizaciones por la crisis de la vivienda y de la acampada, que cumple su duodécima noche.

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El campamento de Sol es un clamor de corrillos entre personas que muestran un semblante cariacontecido y comentan la noticia. Con dolor, los manifestantes han levantado altares en homenaje a Maricarmen, tanto en la puerta de la Real Sede de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, como bajo la estatua del Oso y el Madroño.

"No es justo que a una persona de 87 años la hagan pasar por lo que ha pasado ella", ha comentado Jon, un manifestante, que ha añadido que "lo que le ha pasado a Maricarmen desgasta a cualquiera tenga la edad que tenga".

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"Yo creo que esa mujer ha muerto porque con 87 años le han trastocado su estabilidad y su tranquilidad y de alguna forma no ha podido más", ha comentado Igor a EFE.

A pesar de que el próximo 11 de noviembre se celebrará una huelga general por la vivienda y que, previsiblemente, la Diputación Permanente aprobará el primero de los dos reales decretos propuestos por el Gobierno, los acampados quieren algo más.

 "Se necesita encontrar soluciones conjuntas, esto no es una acampada solo por Maricarmen, sino por toda la situación que estamos viviendo todos en general", ha expresado Rubén, quien ha proseguido que en esa búsqueda "los partidos políticos deben venir a esta acampada y escuchar realmente lo que quiere la gente".

"Maricarmen fue la chispa o la gota que colmó el vaso, pero esto va más allá, se necesitan soluciones reales", ha reivindicado Aska, que ha asegurado que las medidas que se aprobarán, en referencia a los decretos, "son parches temporales".

Las personas que acampan en la Puerta del Sol, la calle Arenal y Preciados siguen conviviendo de forma tranquila. No obstante, tras doce noches consecutivas durmiendo en tiendas de campaña y aguantando la lluvia y el frío, el cansancio comienza a hacer mella.

"Llevo desde el primer día, pero es verdad que el suelo o la esterilla no es cómoda y se empieza a notar el cansancio", ha manifestado Daniel, que también ha asegurado que "de una forma u otra, la gente se va a hartar y esto va a estallar".

Por su parte, Raúl ha indicado que en la Puerta del Sol hay personas acampadas "de distintos países" que ya han formado "una comunidad más que necesita ser escuchada". "Somos un órgano de representación más", ha concluido. EFE

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