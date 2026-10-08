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Flamengo se pone una camiseta con mensajes en contra de prohibir las apuestas deportivas

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São Paulo, 8 oct (EFE).- Los jugadores de Flamengo vistieron este jueves durante su partido contra Santos una camiseta con un mensaje contra la prohibición de las apuestas deportivas en internet impuesta por el Gobierno brasileño.

"Prohibir no es proteger", se leyó en las camisetas, justo debajo del escudo del club carioca y en el lugar donde habitualmente aparece el nombre del patrocinador, una empresa de apuestas deportivas.

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La frase también lució en las placas publicitarias que rodean el campo, según medios locales presentes en el estadio.

Con este mensaje, el equipo líder de la liga expresó su rechazo a la medida impuesta hace dos semanas por el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, poco antes de la primera vuelta de los comicios presidenciales.

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Flamengo y otros clubes de primera división se han mostrado contrarios a la prohibición y han alertado sobre el impacto financiero que tendrá en sus cuentas, ya que muchos de ellos tienen patrocinadores de ese sector.

En cambio, Lula ha minimizado esa preocupación y ha recordado que la época de oro del fútbol brasileño fue anterior a la aparición de las apuestas deportivas, a las que culpa del aumento de la ludopatía y del endeudamiento de las familias.

El decreto de prohibición firmado por el mandatario tiene una validez de 60 días, tras lo cual deberá ser votado en el Congreso. EFE

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