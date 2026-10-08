EH Bildu apela a "rendirle el mejor de los homenajes a Maricarmen" continuando la "pelea" por la vivienda

24/09/2026 El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Marta Fernández - Europa Press

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El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha lamentado la muerte de Maricarmen Abascal, "símbolo" de la lucha por la vivienda, y ha considerado que lo que ahora "toca para rendirle el mejor de los homenajes a ella y a las millones de Maricarmenes que hay es seguir peleando" por "una vivienda digna y asequible".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, ha lamentado la muerte este pasado miércoles de Maricarmen Abascal, que "seguramente muy a su pesar se convirtió en un símbolo y en una muestra muy evidente de la emergencia habitacional por la que millones de personas sufren cada día con angustia cuál va a ser su próximo destino".

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Tras expresar "un recuerdo sentido" a sus familiares y allegados, ha reivindicado que "nuestras vidas valen más que sus beneficios" y ha denunciado que "Maricarmen ha muerto como le tocará a toda persona, pero su aceleración en ese proceso ha tenido mucho que ver con un proceso especulativo, con la búsqueda de beneficios de algunos por encima de su vida".

Por ello, ha considerado que "lo que toca para rendirle el mejor de los homenajes a ella y a las millones de Maricarmenes que hay en el Estado español y en Euskal Herria también, es seguir luchando y seguir peleando por lo que tiene que ser nuestro, que es el poder vivir de manera digna en una vivienda digna y asequible".

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Matute ha valorado que se ha logrado que el derecho a la vivienda, que "tiene que estar por encima de la voluntad especulativa de unos pocos", ocupe "la centralidad del debate político" y ha advertido de que "ha llegado para quedarse" porque "las calles lo han empujado".

"No se puede pensar en proyectos de vida digno sin garantizar el derecho a la vivienda y no se puede mirar para otro lado cuando hay cientos de miles de personas que no tienen derecho a acceder a una vivienda, y no puede ser que el derecho a especular de unos pocos esté por encima del derecho a la vivienda", ha defendido.

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Según ha puntualizado, "de eso es de lo que hablaban los dos Decretos" que fueron rechazados por el pleno del Congreso y que han "precipitado las cosas" para el adelanto electoral. A su entender, aunque no eran "suficientes", sí eran "absolutamente necesarios" ambos, tanto el primero con "medidas paliativas" sino el segundo que "se atrevía a hacer efectiva la intervención" para regular el sector.

"Todavía le decimos a quien tiene dudas o a quien manifiesta posición contraria con alguno de los dos decretos, que mire el pulso de la calle, que mire la manifestación o la huelga general que va a haber el 11 de noviembre y que después vote en conciencia", ha apelado.

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En relación a la convocatoria de huelga, ha expresado su deseo de que "Euskal Herria sea una instantánea que quede en el recuerdo de millones de personas" porque se "tomen las calles" para defender el derecho a la vivienda para todos y pedir "algo tan básico como que alguien regule una selva que se lleva a muchísima gente por delante" y en la que "nadie está seguro, ni inquilino ni propietario".

En este sentido, ha advertido de que "aquel pequeño propietario que piense que en esta ley de la jungla a él no le va a salpicar nada está muy equivocado" porque "devora a sí mismo todo hasta que no queda nada". "Todos tenemos mucho en juego en que se regule el acceso a la vivienda de una manera normal. Nadie está planteando ninguna barbaridad", ha señalado, rechazando la "especie de dualidad que establecen algunos" entre inquilinos y propietarios. "No es buena idea enfrentar a inquilinos y propietarios porque además no son situaciones estancas", ha añadido.

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Matute ha considerado que trasladar los Decretos de Vivienda a la Diputación Permanente del Congreso es "una fórmula legítima que además se ha empleado en muchas ocasiones", por lo que "ni siquiera se está sentando un precedente". "De hecho, el día 16 de octubre va a haber una Diputación Permanente que parece que no levanta ningún ruido, que va a tener que ver con un decreto sobre las ayudas económicas para la dana y otro con los efectos de la guerra de Irán", ha recordado.

A juicio del diputado de EH Bildu, las elecciones del próximo 29 de noviembre "son una buena oportunidad" para buscar una mayoría para acometer medidas en vivienda, donde "hay muchísimo terreno por hacer" porque "no vale solo con reaccionar ante realidades dramáticas", sino que es preciso "ir al fondo de la cuestión y es abordarla de una manera radical"

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EXPLICAR "LA POCA IMPORTANCIA"

Por otro lado, ha afirmado que le sorprendió que, durante el debate de los Decretos de Vivienda, el PNV le "echara en cara" que haya pertenecido a "una formación política que gobernó con ellos, llevando precisamente el Departamento de Vivienda en la época donde se decidió que todas las viviendas protegidas no dejaran de ser viviendas protegidas nunca".

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Asimismo, ha destacado que los jeltzales "solo en cuatro años ha tenido el departamento de Vivienda" en el Gobierno Vasco ya que "siempre le daban a los socios", por lo que "tendría que explicar qué poca importancia" le dan a la vivienda.

Finalmente, ha advertido de que "el problema de la vivienda no se resuelve en un año, ni en tres, ni en cinco" y hay que abordarlo "desde muchos lugares" con la actuación de "muchos actores". En todo caso, ha remarcado que "se pueden hacer más cosas". "La ley de vivienda del 2015, como la propia ley del suelo del 2004, ya habilitan para hacer muchas más cosas de las que se han hecho", ha señalado.

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