Bolaños asegura que Maricarmen se ha convertido "en el símbolo de una causa justa"

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Madrid, 8 oct (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este jueves que Maricarmen se ha convertido "en el símbolo de una causa justa", como es la lucha por una vivienda a un precio asequible, que "interpela" a todas las administraciones y responsables políticos.

En una entrevista en TVE recogida por EFE, Bolaños ha reaccionado así a la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda y que propició la ola de protestas que se han extendido por toda España.

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"Maricarmen ya se ha convertido en un símbolo. Se ha convertido en el símbolo de una causa justa, como es la lucha por una vivienda a un precio asequible, tanto en alquiler como en propiedad. Y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos", ha destacado el ministro de Justicia.

Cree Bolaños que el desahucio de esta mujer "ha sido un fallo del sistema" y ha reconocido que, como responsables públicos, "no podemos estar orgullosos de un país donde se puede desahuciar a una señora de 87 años enferma con un grado alto de incapacidad y que se queda en la calle".

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"Ni siquiera es ideológico, es pura humanidad, y desde luego nosotros, el Gobierno de España, nos sentimos muy interpelados", ha reseñado.

Ha recordado que en abril de este año no se pudo aprobar el escudo antidesahucios, ya que no tuvo mayoría parlamentaria suficiente y por tanto, desde abril se han podido producir casos como el de Maricarmen.

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Ahora, y tras las movilizaciones que este caso ha provocado, entra en vigor el nuevo decreto "muy ambicioso", con medidas "muy positivas y muy útiles" tanto para inquilinos, con escudos antidesahucios, prórrogas obligatorias de dos años, beneficios fiscales, o imposibilidad de tope en las subidas de la renta, y también con medidas muy positivas para pequeños propietarios, con beneficios de hasta el 100 % de beneficios fiscales en el caso de que congelen las rentas. EFE