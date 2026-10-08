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Andreeva resiste a Alexandrova y se cita con Bartunkova en semifinales de Pekín

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Pekín, 8 oct (EFE).- La rusa Mirra Andreeva (n.5), pupila de la española Conchita Martínez y cuarta cabeza de serie, derrotó este jueves a su compatriota Ekaterina Alexandrova (n.28) por 7-6(6) y 7-6(3) para alcanzar por primera vez las semifinales del torneo de Pekín.

En una hora y 53 minutos sobre la pista dura de la central Diamond en Pekín, Andreeva tuvo que remontar en ambos desempates el peligro que había dejado crecer durante las mangas, ante una rival que dispuso de su servicio para cerrar cada una.

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La joven rusa comenzó con una rotura y una ventaja de 2-0, pero Alexandrova fue ganando terreno hasta ponerse 5-3. Cuando parecía tener el primer set al alcance, perdió en blanco su turno de saque, que terminó con una doble falta. Andreeva aprovechó la oportunidad para regresar al partido y acabó decantando un desempate ajustado.

La segunda manga parecía ofrecerle un camino más cómodo. Una derecha de revés paralela -y después otro revés por la línea para salvar una bola de rotura- la ayudaron a despegarse hasta el 4-1 y, posteriormente, el 5-2.

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Sin embargo, Alexandrova volvió a reaccionar. Impidió que su compatriota cerrara con el saque y encadenó cuatro juegos para adelantarse 6-5. Andreeva se encontró entonces al borde de un tercer set, pero respondió con otra rotura y llevó de nuevo la resolución al desempate.

Allí, desde el 3-3, ganó cuatro puntos consecutivos y selló el triunfo en su primera bola de partido. Su mayor control de los errores resultó decisivo, con 16 fallos no forzados frente a los 32 de Alexandrova.

La campeona este año de Roland Garros, Adelaide y Linz consiguió así su primera victoria ante su compatriota, que había ganado sus dos enfrentamientos anteriores, y mantiene sus opciones de sumar un tercer título WTA 1.000.

Andreeva buscará un puesto en la final ante la checa Nikola Bartunkova (n.34), que prolongó su sorprendente recorrido al derrotar a su compatriota Karolina Muchova (n.8) por 6-3 y 6-0. EFE

(foto)

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