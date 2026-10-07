Sindicatos llaman a la huelga el 11N contra la "avaricia inmobiliaria"

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Madrid, 7 oct (EFE).- Los sindicatos UGT y CCOO han confirmado este miércoles la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre y han llamado a movilizarse contra la "avaricia inmobiliaria", un llamamiento que el Sindicato de Inquilinas ha pedido que sea "masivo" en una huelga "por y para el pueblo".

"La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna", recogen en una resolución conjunta los dos sindicatos mayoritarios.

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"Es una huelga que tiene que ser masiva (...) La huelga no pertenece a ningún sindicato. La huelga es del pueblo, es por y para el pueblo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para construirla", ha defendido la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid y de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Alicia del Río, en una rueda de prensa junto a CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera.

"Hoy trabajar ya no garantiza poder acceder a una vivienda ni mediante el alquiler ni mediante el endeudamiento hipotecario", ha dicho la portavoz del Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones que han defendido la convocatoria de una huelga general a la que el lunes confirmaron sumarse UGT y CCOO y cuya fecha se ha fijado este miércoles.

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Respecto a las reivindicaciones de esta huelga, Del Río ha desglosado que piden contratos indefinidos, las bajadas drásticas del precio del alquiler de la vivienda, el fin de todos los desahucios o un impuesto a la riqueza para financiar un parque público de vivienda.

"UGT y CCOO llamamos a la huelga general para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora", añaden.

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La decisión de los dos sindicatos mayoritarios, que no convocan una huelga general de 24 horas desde 2012, transcendió horas después de conocerse que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.

Con la fecha cerrada, la huelga tendría lugar dos días antes del arranque oficial de la campaña y 18 días antes de la celebración de las próximas elecciones generales.

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Los sindicatos CIG y ELA también han anunciado que se suman a la convocatoria.EFE