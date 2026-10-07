PNV advierte que "regular en caliente" y con decretos en Vivienda no es "la mejor manera" y sus medidas son "un parche"

15/09/2026 La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

Guardar

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha advertido de que "regular en caliente" y mediante decretos en materia de vivienda no es "la mejor manera de proceder", y ha considerado que el primer Decreto con distintas medidas, que su partido apoyará, es "un parche", mientras que del segundo no entiende la "urgencia". La diputada ha subrayado que "se necesita a los pequeños propietarios" para hacer frente a la crisis habitacional y no se puede "pretender hacer una lucha entre propietarios e inquilinos".

En una entrevista concedida a la cadena Ser, recogida por Europa Press, la diputada jeltzale ha explicado que su formación, como ya anunció este pasado martes, ha decidido, "por coherencia y por responsabilidad", votar en la Diputación Permanente a favor del primer decreto ley de Vivienda, para "garantizar su función social", que apoyó en su paso por el pleno del Congreso.

PUBLICIDAD

No obstante, ha insistido en que no es "la mejor manera de proceder mediante decretos leyes y regulando en caliente y de esta manera".

Vaquero ha señalado que se han producido "unas pequeñas correcciones" que "dan mayor seguridad" y en materia de desahucios y la delimitación de la compra a 'fondos buitres' "también hay otras limitaciones más concretas y se amplía el plazo hasta el 2030".

PUBLICIDAD

En todo caso, ha advertido de que vuelve a ser "un parche" en las políticas de vivienda, en las que habrá que "tomar, evidentemente, más medidas para solucionar la crisis habitacional".

Por contra, el PNV votará en contra del segundo Decreto que contempla la prórroga indefinida de los alquileres, sobre el "no ha habido un debate previo" y "ni siquiera el ministro Bustinduy llamó para hacer un debate sosegado con los diferentes grupos políticos".

PUBLICIDAD

"Tampoco nos parece la forma un decreto ley a prisas y corriendo para poner encima de la mesa este tema", ha señalado la diputada vasca, que ha precisado que "se habla mucho de Alemania y de otros estados europeos" se llevan a cabo este tipo de políticas pero "no se dice es que la situación es diferente" con porcentajes más elevados de población en alquiler. "No se puede comparar lo que no es comparable", ha remarcado.

Vaquero ha defendido que se "necesita un debate mucho más sosegado" y tener en cuenta también la afección de estas medidas en el mercado alquiler ya que, por ejemplo, en Euskadi el 81% de la vivienda que está en alquiler corresponde a pequeños propietarios y tampoco hay "tanta vivienda de alquiler", lo mismo que en el resto del Estado.

PUBLICIDAD

En esta línea, ha defendido que "estas medidas se pueden tomar cuando la base, lo que está sucediendo en la ciudadanía y también la vivienda de alquiler que pueda haber" y también "la trayectoria histórica que han tenido esos estados" pero no se puede "cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana".

Así, ha advertido de que es preciso "dar seguridad jurídica" y pueden haber medidas "contraproducentes a aquello que se persigue conseguir".

También ha cuestionado por qué se plantea "de urgencia" ya que, "si ya con las otras medidas se salvaguarda durante un tiempo la prórroga para los que pagan" la renta, "¿por qué no se puede hacer un debate sereno durante ese tiempo para tomar este otro tipo de medidas y ver qué afecciones pueden tener en el mercado de la vivienda?".

PUBLICIDAD

"Necesitamos a los pequeños propietarios también para hacer frente a la crisis habitacional. Y lo que no se puede pretender es hacer una lucha entre los propietarios y entre los inquilinos", ha subrayado, insistiendo en que, además, se precisa "un parque de vivienda importante" porque, con las medidas planteadas, se soluciona "el problema de los que ya están ahora" en alquiler pero hay que tener en cuenta a los que aún deberán acceder a la vivienda.

Según ha remarcado, "no se puede construir a esas velocidades y necesitaremos la colaboración de los que ya tienen una vivienda para alquilar".

CONTRAPRODUCENTE

Respecto al IVA a los pisos turísticos, ha precisado que su partido "ha dicho siempre es que tiene que haber un IVA" y, dado que para los alojamientos turísticos es de un 10%, "si da servicios de hospedaje, el IVA que se le tiene que aplicar es el IVA del hospedaje". Además, ha recordado que hasta ahora el IVA "era cero" y "otras limitaciones" se establecen a través de las comunidades autónomas.

PUBLICIDAD

Tras insistir en que hay que "regular bien" los pisos turísticos, ha destacado que en el primer Decreto ley también se regula la vivienda de temporada, "que se dejó sin regular la ley de vivienda en 2023 a sabiendas de que se iba a ir en fraude de ley". Según ha lamentado, "en Euskadi ha bajado la vivienda habitual y se ha ido a vivienda de temporada desde que se aprobó la ley de Vivienda".

"Legislar en caliente es muy peligroso y tenemos que tener en cuenta desde una perspectiva integral para poder tomar medidas en vivienda, para que aquello que pretendemos no sea contraproducente con aquel objetivo que pretendemos conseguir", ha concluido.

PUBLICIDAD