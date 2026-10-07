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El defensa de la Real Sociedad Jon Mikel Aramburu sufre una lesión en el sóleo

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San Sebastián, 7 oct (EFE).- El defensa venezolano de la Real Sociedad, Jon Mikel Aramburu, sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha.

El club donostiarra ha emitido un breve comunicado en el que informa de la lesión muscular del lateral txuri-urdin y aclara que "su evolución marcará su disponibilidad".

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Aramburu ha tenido que retirarse este miércoles del entrenamiento y suspender la rueda de prensa posterior que tenía previsto ofrecer en Zubieta tras sentir molestias en el sóleo.

La lesión confirmada tras las pruebas médicas se produce cuatro días antes de la vuelta a la competición liguera de la Real Sociedad ante el Deportivo tras el parón de selecciones. EFE

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