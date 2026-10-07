El Barça elogia la carrera de Pedro Rodríguez: "Siempre serás parte de nuestra historia"

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Barcelona, 7 oct (EFE).- El Barcelona ha elogiado la trayectoria del delantero tinerfeño Pedro Rodríguez, que este miércoles ha anunciado su retirada, y le ha deseado "lo mejor" en su nueva etapa.

"Siempre serás parte de nuestra historia. Gracias por todo lo que has dado al fútbol y por cada momento que nos has regalado. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa", ha publicado el club catalán en la red social X.

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El delantero canario fue una pieza clave del primer equipo azulgrana entre 2008 y 2015, periodo en el que conquistó 23 títulos.

Tras su etapa en el Barça, Pedro Rodríguez fichó por el Chelsea, que también ha querido despedir al futbolista en sus redes sociales. "Una carrera y una persona increíbles. Disfruta de tu retirada. Siempre Blue", reza el mensaje publicado por el club londinense.

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La Lazio, su último club, también ha dedicado unas palabras al futbolista español. "Gracias Pedrito por hacernos tan felices", publicó la entidad italiana junto a dos corazones, uno blanco y otro celeste, en representación de los colores del conjunto 'laziale'. EFE