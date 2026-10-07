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Ayuso repasa su vida en 'Intimo', su primer libro, que verá la luz el 2 de diciembre

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Madrid, 7 oct (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicará el próximo 2 de diciembre 'Intimo', su primer libro en el que reflexiona sobre las historias y anécdotas que han dado forma a su ideario político.

La presidenta madrileña alude en la presentación del libro, editado por Planeta, al cambio de domicilio personal en Madrid, que ha efectuado este verano, y a los incendios forestales de finales de julio en la sierra oeste madrileña y el sureste de Ávila que afectó a Sotillo de la Adrada, localidad abulense donde ha pasado periodos vacacionales a lo largo de su vida en la casa de sus abuelos.

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"En estos meses de julio y agosto he repasado mi vida al completo. Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida", detalla la presidenta regional en la nota de prensa de presentación del libro, en el que habla también del barrio de su abuela y la sierra oeste madrileña, "mi valle y el monte de mi pueblo".

Con este libro, la presidenta de la Comunidad de Madrid se propone reflexionar sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político y que "han erigido los principios que dictan su cometido", subraya la editorial.

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Con fotografías y el lenguaje "directo y franco" que le caracteriza -añade-, Díaz Ayuso da cuenta de los años que transcurren desde su infancia en Chamberí y Sotillo de la Adrada hasta el presente.

El libro narra la juventud, los estudios, el compromiso político, campañas como la de 'Comunismo o libertad', el "antinacionalismo", la lucha contra la covid, sus viajes y sus "grandes pasiones" como la música, el deporte y la gastronomía.

Además, la presidenta madrileña también afronta en el libro episodios "dramáticos", como el del aborto que sufrió, al tiempo que no elude pronunciarse sobre algunos de los protagonistas de su vida personal y política. EFE

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