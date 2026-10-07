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Antes del descanso Messi tuvo 4 oportunidades, Benín 2 y el partido paró en el minuto 10

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Buenos Aires, 6 oct (EFE).- Lionel Messi merodeó el gol en cuatro oportunidades antes del descanso de su partido de despedida, que en el minuto 10 paró por decisión del árbitro chileno Fernando Véjar para permitir la ovación de 85.000 hinchas al capitán.

El encuentro, lleno de nostalgia acumulada en 21 años de historia de Messi, pudo aumentar la cuenta de sus goles con la selección en los minutos 6, 23, 26 y 32, en jugadas en las que tuvieron protagonismo Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, así como el portero Marcel Dandjinou.

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Antes de la media hora, en el minuto 26, Dandjinou negó al capitán un gol de tiro libre.

El estadio Monumental ha sido colmado en sus gradas con 85.000 hinchas para un partido que será recordado por su carácter histórico.

Veintiún años de historia con la selección Albiceleste, seis títulos y 125 goles resumen la carrera del diez nacido hace 39 años en Rosario.

A pesar del dominio del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la selección africana tuvo dos oportunidades de gol que pudieron aguar la fiesta.

El delantero del Lorient francés Aiyegun Tosin dio el primer aviso a la selección local en el minuto 16 al ganar en el salto a la defensa y conectar de cabeza un lanzamiento que se fue desviado por poco de la portería de Emiliano 'Dibu' Martínez.

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Dos minutos después, el equipo Albiceleste perdió el control en la banda izquierda y el centrocampista Junior Olaitan ganó la marca a Nicolás Otamendi y remató de primera. La pelota salió rozando el vertical de Martínez. EFE

(foto)

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