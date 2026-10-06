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Una nueva condena eleva a 935 millones deuda exigible a España por renovables en EEUU

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Madrid, 7 oct (EFE).- El juez del distrito de Columbia Randolph Moss ha dictado cuatro nuevas sentencias contra España por los recortes retroactivos aplicados a las primas de las energías renovables que suman 98,1 millones de euros, con lo que la deuda exigible a España en EEUU ronda ya los 935 millones.

Se trata de las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

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Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

En su resolución, el juez Moss rechaza los argumentos de España para intentar frenar la ejecución de los laudos, y recuerda que las decisiones del CIADI deben recibir en EEUU el mismo reconocimiento que una sentencia firme de sus propios tribunales.

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El magistrado rechaza la petición española de desestimar o suspender el procedimiento y ordena dictar sentencia a favor de los acreedores, a quienes reconoce el derecho a percibir "el importe íntegro de la indemnización dictada por los tribunales de arbitraje".

Los nuevos fallos afectan a OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, y elevan a 13 las condenas contra nuestro país en Estados Unidos, y tienen su origen en inversiones en parques eólicos españoles realizadas por empresas radicadas en Malta, Suiza, Alemania y Luxemburgo.

El laudo que resolvió las demandas de OperaFund (Malta) y Schwab (Suiza) está valorado en 29,3 millones de euros; en cuanto a la alemana Steag, el fallo del tribunal de arbitraje del Banco Mundial está valorado en 27,7 millones de euros, a los que hay que añadir los 32,9 millones de Renergy (Luxemburgo).

A estas cantidades se añaden condenas en costas y acumulación de intereses de demora, lo que eleva la cifra final a 98,1 millones de euros.

Anteriormente, los tribunales estadounidenses habían fallado contra España en nueve ocasiones, por un importe conjunto de 836,6 millones de euros: Watkins; Antin; RREEF; InfraRed; NextEra; 9REN; Cube Infrastructure; BayWa, y Eurus.

Asimismo, han fallado en contra de España tribunales de Reino Unido, Australia y Singapur, con lo que siguen pendientes de pago 27 laudos por un valor cercano a 1.750 millones de euros. EFE

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