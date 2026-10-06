Prisión de ocho años y medio por intentar degollar a su pareja delante del bebé de ambos

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Almería, 6 oct (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a ocho años y seis meses de prisión a un hombre por un delito de homicidio en grado de tentativa tras intentar degollar a su pareja sentimental con una navaja de afeitar en presencia del bebé de ambos.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera y a la que ha tenido acceso EFE, impone al acusado, de nacionalidad marroquí, la privación de la patria potestad respecto al menor, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse tanto con la víctima como con su hijo durante un periodo de 14 años.

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Además, se decreta para el procesado la medida de libertad vigilada durante 5 años.

Los hechos probados relatan que el ataque se produjo sobre las 9:00 horas del 30 de agosto de 2025 en el domicilio familiar. En el transcurso de una fuerte discusión en la habitación, y con ánimo de acabar con la vida de la mujer de forma súbita, el acusado utilizó una navaja de afeitar de 12 centímetros de empuñadura y 10 centímetros de hoja.

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El condenado agarró a la víctima por el pelo y le asestó un corte de considerable extensión y profundidad en el cuello.

Ante los gritos de auxilio, un compañero de piso accedió a la estancia y observó al agresor sujetando a la mujer y el arma blanca, profiriendo amenazas de muerte a la víctima y alardeando de haber pasado muchos años en una cárcel de Marruecos.

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Debido al miedo infundido, el testigo tomó al bebé, nacido en 2024, y salió de la vivienda para alertar a la Guardia Civil. Los agentes personados pocos minutos después hallaron a la víctima malherida junto a la puerta y al agresor tendido en la cama de una habitación, manchado de sangre, con la navaja a su lado y mostrando una fuerte resistencia a su detención. El perfil genético de ambos fue hallado en el arma empleada.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió una herida incisocontusa de 10 centímetros en la zona cervical anterior con exposición de la tráquea y las glándulas salivares, además de cortes en los dedos y erosiones en una mama.

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El tribunal remarca, basándose en los informes forenses, que el corte afectó a una zona de alto riesgo vital por la cercanía anatómica a los vasos sanguíneos, aunque la rápida asistencia médica y la evolución favorable evitaron un fatal desenlace. La víctima ha renunciado a la indemnización correspondiente.

La resolución judicial aplica la circunstancia modificativa agravante de parentesco en el delito de homicidio al concurrir una relación sentimental con convivencia desde el año 2018.

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La sala absuelve al encausado del delito de amenazas graves hacia el compañero de piso al no hallar pruebas sobre las mismas. EFE

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