Operativo contra el narcotráfico en Mallorca con 200 agentes y una decena de registros

Guardar

Palma, 6 oct (EFE).- La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera están llevando a cabo este martes un gran dispositivo policial contra el narcotráfico en Palma (Mallorca), en el barrio de La Soledat, con más de 200 efectivos, una decena de entradas y registros y la previsión de varias detenciones.

Según han informado fuentes policiales, aunque la mayoría de entradas y registros son en la capital balear, al menos una de ellas se desarrolla en la localidad de Marratxí.

PUBLICIDAD

Aproximadamente 200 efectivos del cuerpo están en el operativo, en el que está desplegada la Brigada de Policía Judicial de Baleares y la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia.

A estos, se suman especialistas del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Medios Aéreos y la unidad de Guías Caninos.

Por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera, participan unidades de los Grupos de Respuesta e Intervención Inmediata (GRI) de Madrid y Barcelona, agentes de la Unidad Regional Aeronaval encargados del perímetro de seguridad y más personal de la jefatura regional de Baleares, así como un equipo experto en el uso de medios Técnicos.

PUBLICIDAD

Asimismo, la Policía Local y el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma colaboran en el control del tráfico y la inspección técnica de los inmuebles investigados. EFE