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Operativo contra el narcotráfico en Mallorca con 200 agentes y una decena de registros

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Palma, 6 oct (EFE).- La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera están llevando a cabo este martes un gran dispositivo policial contra el narcotráfico en Palma (Mallorca), en el barrio de La Soledat, con más de 200 efectivos, una decena de entradas y registros y la previsión de varias detenciones.

Según han informado fuentes policiales, aunque la mayoría de entradas y registros son en la capital balear, al menos una de ellas se desarrolla en la localidad de Marratxí.

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Aproximadamente 200 efectivos del cuerpo están en el operativo, en el que está desplegada la Brigada de Policía Judicial de Baleares y la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia.

A estos, se suman especialistas del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Medios Aéreos y la unidad de Guías Caninos.

Por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera, participan unidades de los Grupos de Respuesta e Intervención Inmediata (GRI) de Madrid y Barcelona, agentes de la Unidad Regional Aeronaval encargados del perímetro de seguridad y más personal de la jefatura regional de Baleares, así como un equipo experto en el uso de medios Técnicos.

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Asimismo, la Policía Local y el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma colaboran en el control del tráfico y la inspección técnica de los inmuebles investigados. EFE

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