Merino, "contento" por "ayudar", aunque esté "un poquito rabioso" por no ser titular

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Redacción deportes, 6 oct (EFE).- Mikel Merino, centrocampista de la selección española, expresó este martes su satisfacción por "ayudar otra vez más al equipo" con dos goles marcados desde el banquillo, tras salir al terreno de juego "con la mejor actitud posible, aunque las cosas no vayan a favor y estés un poquito rabioso por no ser titular".

"Muy contento de ayudar otra vez más al equipo. Un partido más que me toca marcar desde el banquillo y, como digo siempre, salir con la mejor actitud posible, aunque las cosas no vayan a favor y estés un poquito rabioso porque no juegas de titular, pero poner lo mejor de ti, en mi caso los goles y en los compañeros que han entrado con su granito de arena. Esto es la selección, un equipo, una familia y una vez más se demuestra", dijo en declaraciones a TVE.

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Luis de la Fuente, el seleccionador español, le transmitió: "Que salga al campo a hacer lo que sé, a tener la pelota, que nos dure más la posesión, estar encima de ellos tras pérdida porque estaban corriendo y haciendo daño porque la gente se venía arriba y había un poco de pánico y luego cargar el área y hacerles daño y es lo que he intentado hacer".

En el minuto 61 marcó el 1-1. En el 88 anotó el 1-2. "Justamente el segundo gol ha sido más de llegada de segunda línea. Hemos hecho el cambio táctico, me han puesto de '8', a jugar más en la base. En cuanto he visto a Zubi con el pie abierto, sé lo bueno que es, he roto al espacio y me ha puesto un balón perfecto", explicó.

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Mikel Merino esperó que la selección española siga sin ver su techo. "Nosotros tampoco lo queremos ver. Miramos hacia arriba siempre con los pies en el suelo, sabiendo la humildad que tenemos que tener, que cualquier día se te puede acabar la racha de partidos. Muy orgulloso de este grupo y a por más", expuso. EFE