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Maíllo apoya la huelga general: "Pone en el centro del debate las grandes preocupaciones de la sociedad"

03/08/2026 El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una atención a los medios en el Parlamento andaluz. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SEVILLA FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS
03/08/2026 El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una atención a los medios en el Parlamento andaluz. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SEVILLA FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS
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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha mostrado su apoyo a la convocatoria de CCOO y UGT para una huelga general este otoño con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna.

"Izquierda Unida apoya siempre la huelga de los sindicatos de clase porque son justas las reivindicaciones que se han hecho, cuando en otras ocasiones eran las mejoras salariales, o en este caso sobre el problema de la vivienda", ha afirmado este martes en una entrevistas en TVE.

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Asimismo, Maíllo ha puesto en valor que la huelga general, cuya fecha se va a perfilar junto al Sindicato de Inquilinas, "pone en el centro del debate las grandes preocupaciones de la sociedad" en un contexto de precampaña electoral para los comicios generales del 29 de noviembre.

"La gente mejora salarios, pero si le sube más el alquiler de lo que han mejorado salarios, en realidad están perdiendo poder adquisitivo. Creo que centrar ese debate y centrarse en la clase trabajadora, que sea la protagonista del debate electoral y político en estos dos meses, me parece una excelente noticia", ha explicado.

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En esta línea, el coordinador de IU ha defendido que desde su partido "van a seguir desarrollando reformas estructurales que otros gobiernos no han hecho". "El elemento diferencial de este gobierno, antes con Unidas Podemos y ahora con Sumar, ha sido nuestra presencia", ha remarcado.

"Zapatero hizo un gran recorte, negó la crisis, Felipe González liberalizó economía y ya de Aznar con la ley del suelo, pues tenemos la base de la destrucción de la política de vivienda. Y creo que el elemento diferencial que hemos sido nosotros nos da empuje, impulso y justificación para ser determinante en el futuro de nuestro país", ha subrayado.

Sobre las movilizaciones por la vivienda, que continúan en varias ciudades del país como Madrid o Sevilla, Maíllo ha asegurado que reflejan que "hay una mayoría social que está de acuerdo con intervenir en el mercado de la vivienda".

"La intervención en la vivienda, que quiere iniciar el camino en estos reales decretos, es el único camino para resolver el gran problema que tenemos en España. Porque la vivienda se lo come todo", ha destacado.

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EuropaPress

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