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Entre el perdón y el reproche: la prensa portuguesa recoge la versión de Ronaldo

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Lisboa, 6 oct (EFE).- La prensa portuguesa destacó este martes las disculpas de Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de la selección, sus acusaciones contra el técnico Jorge Jesus y su disposición a volver a competir con Portugal, expresadas en un comunicado en el que acepta una eventual sanción.

El diario deportivo A Bola calificó de "explosivo" el comunicado del capitán, que atribuye su salida a dos incumplimientos de la palabra del seleccionador, relacionados con su participación en el partido contra Noruega y con las explicaciones públicas que, según el futbolista, habían acordado ofrecer.

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La cabecera resaltó también que Ronaldo había preparado una carta de despedida tras el Mundial de 2026, pero reconsideró su marcha después de que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) le pidiera continuar.

Record puso el acento en la petición de perdón a los portugueses y en la aceptación de un castigo, y acompañó su cobertura con una comparación entre los ocho puntos que, según Ronaldo, Jesus debía abordar ante los periodistas y las declaraciones del entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro contra Dinamarca.

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En el apartado de opinión de ese periódico, el periodista Octávio Ribeiro respaldó al delantero. En el fragmento accesible de su columna, titulada "¿Y ahora?", consideró sólida la carta y dio crédito al reproche de deslealtad dirigido al seleccionador.

Diário de Notícias destacó las disculpas a los aficionados y a los compañeros, junto con la crítica de Ronaldo a una actitud de Jesus que el jugador describió como "quiero, puedo y mando".

El diario subrayó que el delantero acepta las consecuencias de su decisión y considera que su condición de capitán constituye un agravante, al tiempo que mantiene su disponibilidad para regresar al equipo nacional.

Observador privilegió precisamente esa voluntad de continuidad y encabezó su información con la disposición del futbolista a seguir compitiendo por Portugal. Identificó como mensajes centrales la aceptación de una sanción y el deseo de disputar nuevos partidos oficiales.

La televisión pública RTP destacó igualmente las disculpas y la posibilidad del regreso, mientras que Renascença reunió en su titular las acusaciones contra Jesus, la petición de perdón y la aceptación de un castigo.

Por su parte, Eco incidió en la ruptura de confianza alegada por el jugador, pero también en que este asume como exclusivamente suya la responsabilidad de haber abandonado la concentración.

Ronaldo dejó el pasado 30 de septiembre la concentración de Portugal en Copenhague, antes del encuentro contra Dinamarca. En el comunicado difundido este martes, sostuvo que Jesus le había faltado a su palabra, reconoció que no debía haberse marchado y aseguró que seguirá disponible para la selección después de cumplir la suspensión que pudiera imponérsele. EFE

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