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2-2. Cuba empata con San Cristóbal y sigue líder en su grupo en la Liga de Naciones

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Redacción de Deportes, 5 oct (EFE).- La selección de Cuba se mantuvo este lunes como líder del grupo C de la liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf tras empatar por marcador de 2-2 contra su similar de San Cristóbal y Nieves.

Por segunda ocasión, los dos equipos dividieron puntos, tras la igualada del viernes último.

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Esta vez, en el minuto 16, fue el jugador sancristobaleño Triquanny Williams quien marcó el primer gol del partido disputado en el estadio Hasely Crawford de Puerto España (Trinidad y Tobago).

Poco después, fueron el centrocampista Dairon Reyes y el defensor Yunior Pérez los que lograron una anotación a favor de Cuba para igualar el duelo.

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Pero Williams fue a la revancha y se reportó de nuevo ante la red para poner en ventaja a través de una pena máxima a San Cristóbal y Nieves.

Sin embargo, los cubanos no se conformaron y lograron igualar gracias a Daniel Díaz.

De esa manera, Cuba mantiene con ocho puntos el liderazgo en su zona de la Liga de Naciones de la Concacaf tras acumular victorias de 3-0 frente Granada, 2-0 sobre Bonaire, más los dos empates con San Cristóbal y Nieves. EFE

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