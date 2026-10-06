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1-0. Guatemala supera agónicamente a Surinam y avanza en la Liga de Naciones

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Ciudad de Guatemala, 5 oct (EFE).- La selección de Guatemala doblegó este lunes por 1-0 a Surinam con un gol en tiempo añadido y aseguró su boleto a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La agónica anotación para Guatemala llegó con un tiro de larga distancia de pierna izquierda por parte de Matthew Evans, quien milita en el Wacker Innsbruck de la segunda división del fútbol austriaco.

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El gol para el seleccionado que dirige el mexicano Luis Fernando Tena le permite clasificar a la siguiente fase del certamen al menos segundo lugar del grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf, a la espera del resultado entre Jamaica y Honduras.

Guatemala aprovechó la expulsión al minuto 62 de Richonell Margaret, presuntamente por encararse con aficionados en el estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala.

Debido a ello, y a supuestos insultos racistas desde las gradas, el partido se detuvo por varios minutos.

Tras la expulsión de Margaret, el combinado local se adueñó del encuentro, aunque no tuvo opciones claras de gol hasta que Evans superó con su disparo a Etienne Vaessen, portero de Surinam.

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Justamente fue Vaessen el que tuvo la oportunidad más clara para igualar el marcador por parte de Surinam en el último minuto del juego, al irse al ataque y rematar de cabeza un tiro de esquina. Sin embargo, su homólogo en Guatemala, el guardameta, Nicholas Hagen, ahogó el grito de gol para Surinam con una impactante estirada.

Con la victoria, Guatemala sumó siete puntos en el certamen regional, ya que el viernes pasado había empatado sin goles en Surinam y hace una semana goleó a El Salvador por 6-0. Es por ello que, con mejor diferencia de goles, aseguró al menos el segundo lugar del certamen, superando ya a Surinam, que también suma siete puntos.

La clasificación de Surinam dependerá ahora del marcador final entre Jamaica y Honduras, quienes se enfrentan en el país centroamericano, por la última fecha del grupo B del torneo de la Concacaf, que reparte cuatro boletos directos a la Copa Oro 2027.

Las dos mejores selecciones de cada grupo (A y B) de la Concacaf avanzan a los cuartos de final de la Liga de Naciones, a la que ya están clasificados Panamá, México, Estados Unidos y Canadá como mejores países ubicados en el ránking regional. EFE

(foto)

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