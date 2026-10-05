Sánchez explicará esta tarde a la cúpula del PSOE la decisión de adelantar las elecciones

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(Actualiza la NA1090 con más información)

Madrid, 5 oct (EFE).- El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, explicará esta tarde a la cúpula del PSOE su decisión de adelantar las elecciones el próximo 29 de noviembre, en la reunión de la Ejecutiva que ha sido pospuesta a las 17:00 horas.

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En un comunicado los socialistas han precisado que Sánchez presidirá la reunión, convocada en un primer momento a las 11:00 horas de la mañana y retrasada a las 17:00 horas tras el anuncio del presidente en un comparecencia en el palacio de la Moncloa.

El jefe del Ejecutivo ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

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Tras la reunión de la Ejecutiva, no habrá rueda de prensa de la portavoz del partido, Montse Mínguez, como estaba previsto antes del anuncio, ha informado el PSOE. EFE