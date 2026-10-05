Espana agencias

Sánchez anuncia elecciones el 29 de noviembre y emplaza a elegir entre la "ola ultraderechista" o seguir avanzando

Imagen I5DI253AHNFPFHVZB5YA5PNGRU
Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre ante la necesidad de que los españoles decidan sobre el futuro que quieren para España y si prefieren dejarla en manos de la "ola revolucionaria" o por el contrario optar por seguir avanzando con un gobierno progresista.

"Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país", ha sostenido en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, tras informar al Rey Felipe VI de su decisión de adelantar la cita con las urnas, para lo que está prevista la convocatoria este mismo lunes de un Consejo de Ministros Extraordinario.

PUBLICIDAD

Tras sacar pecho de los buenos resultados obtenidos por el Gobierno de coalición en los últimos tres años, Sánchez ha reconocido que hay "insatisfacción" entre la mayoría social, a la que "les indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos".

"Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto", ha admitido, apuntando también a que "aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda".

PUBLICIDAD

Pero para ello, es necesario, ha esgrimido "renovar y ampliar el apoyo de la gente" y obtener en el Parlamento "una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España".

Así las cosas, ha subrayado que está en manos de los españoles decidir si desean sumarse "a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna" o por contra desean que "España continúe siendo un valor de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

"Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando, si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos ocho años para beneficiar siempre a una minoría privilegiada", ha incidido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo celebra el adelanto electoral y lo perfila como un referéndum contra el sanchismo: “Esto va de que España gane a lo que representa”

El líder del PP comparece en la sede nacional del partido minutos después de conocerse la decisión del presidente

Feijóo celebra el adelanto electoral y lo perfila como un referéndum contra el sanchismo: “Esto va de que España gane a lo que representa”

Más lluvias y tormentas en España: la dana mantendrá la inestabilidad hasta el martes

En amplias zonas del país hay alertas por lluvias y granizo tras un fin de semana que ha dejado dos muertos en Barcelona. La Aemet relaciona la intensidad del temporal con un Mediterráneo excepcionalmente cálido

Más lluvias y tormentas en España: la dana mantendrá la inestabilidad hasta el martes

En directo | Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: última hora y primeras reacciones

El presidente del Gobierno ha modificado finalmente su agenda este lunes para ofrecer una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa

En directo | Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: última hora y primeras reacciones

El calendario judicial que acompañará al PSOE hasta las elecciones: de la posible imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta a la declaración de las hijas de Zapatero

La agenda judicial incluye una declaración en el ‘caso Leire Díez’ el 8 de octubre y comparecencias en la causa de Plus Ultra en torno a las elecciones, además de varias diligencias todavía pendientes de fecha

El calendario judicial que acompañará al PSOE hasta las elecciones: de la posible imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta a la declaración de las hijas de Zapatero

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 5 de octubre

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 5 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El calendario judicial que acompañará al PSOE hasta las elecciones: de la posible imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta a la declaración de las hijas de Zapatero

El calendario judicial que acompañará al PSOE hasta las elecciones: de la posible imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta a la declaración de las hijas de Zapatero

En directo | Pedro Sánchez llamó por teléfono al rey Felipe VI este domingo para informarle del adelanto electoral: última hora y primeras reacciones

Calendario para las elecciones generales: cuándo se hace oficial en el BOE y fechas clave hasta el 29 de noviembre

Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre: “Debemos movilizarnos y que el Parlamento nos dote con una mayoría mucho más amplia”

Los Reyes Magos virtuales serán más caros este año: la Comunidad de Madrid multiplica por tres el coste para que los niños entreguen su carta por videollamada

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”