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Monterrey y la brasileña Geyse brillan en el Apertura femenino de México tras 10 jornadas

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Monterrey (México), 4 oct (EFE).- El Monterrey, que le quitó el invicto al campeón América, y la brasileña Geyse, líder de las goleadoras, son lo más sobresaliente del torneo Apertura del fútbol femenino de México, al concluir hoy la décima jornada.

La estadounidense Aerial Chavarin anotó dos goles y Valerie Vargas otros dos el pasado viernes para darle la victoria a las regias. La española Irene Guerrero y Geyse convirtieron por América, cuyo tercer tanto fue por autogol de la costarricense Valeria del Campo.

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Fue un partido en el que las Águilas, dirigidas por Ángel Villacampa, se fueron delante por 1-3, pero las Rayadas de la francesa Amandine Miquel tuvieron un mejor segundo tiempo y se confirmaron como líderes del grupo A con nueve triunfos, una derrota y 27 puntos, dos unidades encima del Tigres UANL que, también el viernes, le ganó por 1-3 a las Pumas UNAM.

La brasileña Mariza, Maricarmen Reyes y Diana Ordóñez anotaron por las 'Amazonas', que dominaron la mayor parte del partido, en tanto la costarricense Priscila Chinchilla descontó con las universitarias.

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A pesar de perder, América continúa como puntero del grupo B con ocho victorias, una derrota y 25 puntos, cuatro más que las Chivas de Guadalajara, que este domingo le ganaron por 1-0 al Juárez FC.

En tercer lugar va el sorprendente San Luis, que tiene todo para clasificarse a los cuartos de finales.

Enyerliannys Higuera convirtió un gol este sábado para darle a su equipo una victoria de 0-1 sobre Querétaro, con lo cual la venezolana se confirmó en el segundo lugar de las anotadoras con 13 dianas, tres menos que Geyse, líder, y cuatro encima de la francesa Emily Le Sommer, que le dio al Toluca un triunfo de 2-1 sobre Pachuca.

En otros partidos de la fecha 10, el viernes el Santos Laguna derrotó por 1-0 al Puebla; el sábado, Tijuana venció por 1-0 al Atlante y el Cruz Azul se impuso por 0-2 al Necaxa con un par de goles de la guatemalteca Ana Lucía Martínez.

El Apertura se reanudará con la undécima jornada, del 17 al 19 de este mes.

Partidos de la undécima jornada del Apertura del fútbol femenino de México:

Sábado 17.10: Puebla-Tijuana y Monterrey-Cruz Azul.

Domingo 18.10: Pumas UNAM-Atlas, Guadalajara-Necaxa, San Luis-Juárez FC, Tigres UANL-Querétaro y América-Pachuca.

Lunes 19.10: Toluca-Santos Laguna y León-Atlante. EFE

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