Los temas de La Oreja de Van Gogh se convertirán en la película 'Puedes contar conmigo'

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Madrid, 5 oct (EFE).- Las canciones de La Oreja de Van Gogh serán el hilo conductor de la película musical romántica 'Puedes contar conmigo', escrita y dirigida por Fernando González Molina ('Mi querida señorita', 'Cronos'), tras el acuerdo de la banda donostiarra con los productores, han anunciado este lunes en un comunicado.

Beltrán Gortázar (Arce Studios), Domingo Corral (es su primer proyecto de cine después de su etapa en Movistar Plus,) y Gonzalo Salazar-Simpson (Lazona) desarrollarán este proyecto en cuya producción ejecutiva participará también el grupo.

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El proyecto, que se encuentra actualmente en fase avanzada de desarrollo y escritura de guion (González Molina coescribe la historia junto al guionista Miguel López Martínez) contará una historia original que, "al igual que las letras del grupo, aspira a llegar al corazón de millones de personas".

'Puedes Contar Conmigo' (que es también el título de una de sus canciones más conocidas) "nace con la vocación de convertirse en un fenómeno intergeneracional y un evento cinematográfico de gran escala", asegura el comunicado.

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En palabras de los componentes de La Oreja de Van Gogh: "Ver que nuestras canciones van a cobrar una nueva vida en el cine es un sueño para nosotros. Siempre hemos contado historias a través de nuestra música, y saber que ahora esas historias inspirarán un universo visual y narrativo tan grande nos llena de ilusión".

"Estamos en un momento precioso de nuestra carrera, sintiendo el cariño de muchísima gente, y creemos que 'Puedes Contar Conmigo' será una celebración maravillosa de todo lo que nos une a nuestro público", han remarcado.

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Para el director y coguionista, "trasladar el universo de la Oreja a una historia original es un desafío gigante" y "es también cumplir un sueño: actualizar los grandes musicales románticos, que he amado desde siempre, a los códigos del cine actual".

"Con esta película me gustaría crear un evento cinematográfico que emocione al público como lo han hecho durante décadas las canciones de La Oreja de Van Gogh", ha asegura.

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El acuerdo entre la banda y los productores "marca el punto de partida de esta gran producción audiovisual, que avanza hacia sus próximos hitos de desarrollo, financiación y producción", añade el comunicado. EFE

(foto)